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Цена на А-95+ снизилась, дизель немного подорожал: сколько стоит топливо на АЗС

3 ноября 2022, 12:36
Валентина Летяк редактор ленты
Цена на А-95+ снизилась, дизель немного подорожал: сколько стоит топливо на АЗС
Источник: Depositphotos

В четверг, 3 ноября, средние цены на некоторые виды топлива в Украине изменились, но минимально.

В частности, премиальный бензин А-95+ подешевел на 8 копеек – до 49,97 грн/л.

Стоимость А-95 за день не изменилась – 49,29 грн.

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Также стабильна цена на бензин марки А-92. Это топливо, как и вчера, стоит 47,84 грн/л.

В то же время дизельное топливо на АЗС предлагают на 4 копейки дороже – 53,79 грн/л.

Средняя цена автогаза неизменна несколько дней подряд – 28,34 грн/л.

Ціни на бензин 3 листопада

Ціни на бензин 3 листопада

Фото: AutoRia

В сетях АЗС бензин А-95 предлагают минимум по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Минимальная цена дизельного топлива – 51,5 грн/л, самая высокая – в пределах 58 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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