В четверг, 3 ноября, средние цены на некоторые виды топлива в Украине изменились, но минимально.

В частности, премиальный бензин А-95+ подешевел на 8 копеек – до 49,97 грн/л.

Стоимость А-95 за день не изменилась – 49,29 грн.

Сейчас смотрят

Также стабильна цена на бензин марки А-92. Это топливо, как и вчера, стоит 47,84 грн/л.

В то же время дизельное топливо на АЗС предлагают на 4 копейки дороже – 53,79 грн/л.

Средняя цена автогаза неизменна несколько дней подряд – 28,34 грн/л.

В сетях АЗС бензин А-95 предлагают минимум по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Минимальная цена дизельного топлива – 51,5 грн/л, самая высокая – в пределах 58 грн за литр.

Читайте также: Как и где зарядить электромобиль в Украине и сколько это стоит

Источник: AutoRia