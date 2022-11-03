Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Ціна на А-95+ знизилася, дизель трохи здорожчав: скільки коштує пальне на АЗС

3 Листопада 2022, 12:36
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціна на А-95+ знизилася, дизель трохи здорожчав: скільки коштує пальне на АЗС
Джерело: Depositphotos

У четвер, 3 листопада, середні ціни на деякі види пального в Україні змінилися, але мінімально.

Зокрема, преміальний бензин А-95+ здешевшав на 8 копійок – до 49,97 грн/л.

Вартість А-95 за день не змінилася – 49,29 грн.

Зараз дивляться

Так само стабільна ціна на бензин марки А-92. Це пальне, як і вчора, коштує 47,84 грн/л.

Водночас дизельне пальне на АЗС пропонують на 4 копійки дорожче – 53,79 грн/л.

Середня ціна автогазу незмінна кілька днів поспіль – 28,34 грн/л.

Ціни на бензин 3 листопада

Ціни на бензин 3 листопада

Фото: AutoRia

У мережах АЗС бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Мінімальна ціна на дизельне пальне – 51,5 грн/л, найвища – в межах 58 грн за літр.

Читайте також:
Як і де зарядити електромобіль та скільки це коштує Як і де зарядити електромобіль в Україні та скільки це коштує

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь