У четвер, 3 листопада, середні ціни на деякі види пального в Україні змінилися, але мінімально.

Зокрема, преміальний бензин А-95+ здешевшав на 8 копійок – до 49,97 грн/л.

Вартість А-95 за день не змінилася – 49,29 грн.

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Так само стабільна ціна на бензин марки А-92. Це пальне, як і вчора, коштує 47,84 грн/л.

Водночас дизельне пальне на АЗС пропонують на 4 копійки дорожче – 53,79 грн/л.

Середня ціна автогазу незмінна кілька днів поспіль – 28,34 грн/л.

У мережах АЗС бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Мінімальна ціна на дизельне пальне – 51,5 грн/л, найвища – в межах 58 грн за літр.

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Джерело: AutoRia