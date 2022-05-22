На протяжении последнего месяца владельцы авто на иностранной регистрации массово жалуются на проблемы с постановкой евроблях на учет в Украине.

Это связано с тем, что в транспортных средствах фиксируют перебитые и переваренные номера двигателей и кузовов.

Сервисные центры МВД не могут зарегистрировать машины с подобными дефектами. Из-за этого украинцы теряют как авто, так и деньги, которые были потрачены на покупку. Евробляхи с дефектами везут в отделения полиции, где выясняют обстоятельства дела.

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В частности, одна из таких владелиц обратилась в Броварской сервисный центр МВД для первичной регистрации. В Volkswagen Passat 1999 года выпуска эксперты обнаружили, что идентификационные знаки номера кузова не соответствуют требованиям завода-производителя для маркировки таких авто.

— Установлено, что номер кузова Volkswagen был удален кустарным способом и нанесены другие поддельные номера. Еще раз призываем: будьте внимательны при покупке авто, а его регистрацию оставьте специалистам — сервисным центрам МВД, — призывают в Главном сервисном центре МВД.

Напомним, что с начала апреля украинцы могут ввозить транспорт по нулевому растаможиванию. Изменения в законе призваны помочь оперативно растаможивать и передавать авто военным по упрощенной таможенной процедуре, чтобы сэкономить время.