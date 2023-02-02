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Почему может загореться авто и что делать, если почувствовали первые признаки пожара

2 февраля 2023, 15:36
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
Пожежа в авто: як вчасно помітити і що робити

Огонь в автомобиле может вспыхнуть неожиданно. И за каких-нибудь 10-15 минут уничтожить транспортное средство так, что его уже не удастся отремонтировать. Но если вы вовремя заметите первые признаки горения и будете правильно действовать, чтобы его потушить, беды удастся избежать.

Все, что нужно знать о пожаре в авто, Фактам ICTV рассказал начальник отдела организации пожарно-спасательных работ ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Владимир Гондзир.

Любой пожар в автомобиле, за исключением умышленных взрывов, начинается с характерного запаха. Это первый, а иногда и единственный сигнал об опасности.

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Еще одним признаком воспламенения машины, который ни в коем случае нельзя игнорировать, является видимый дым.

Что делать, если авто загорелось

– Если произошел пожар,  не паникуйте. Ведь паника парализует вашу способность мыслить рационально и действовать быстро и правильно, – советует спасатель.

Если вы увидели или ощутили первые признаки пожара, действуйте следующим образом:

  1. съезжайте на обочину;
  2. остановитесь;
  3. выключите мотор;
  4. поставьте авто на тормоз;
  5. заблокируйте колеса;
  6. быстро эвакуируйте всех пассажиров;
  7. заберите из транспортного средства документы и ценные вещи.

Затем следует немедленно позвонить по номеру 101 или 112, чтобы вызвать спасателей.

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Как потушить пожар в авто

Пока спасатели едут, обесточьте авто и начинайте его тушить с помощью огнетушителя. Если видите, что пролилось горючее, то первым делом следует тушить именно его.

Горит под капотом? Откройте замки капота и сразу направьте туда огнетушитель, поскольку интенсивность горения после открывания усилится.

– Не бойтесь звать на помощь. Несколько водителей с огнетушителями, которые будут одновременно тушить ваш автомобиль, быстрее справятся с пожаром, – советует Владимир Гондзир.

И даже если огнетушитель один, пробуйте потушить огонь другими средствами – водой, землей, снегом, мокрой тряпкой и т.д.

Если же вы видите, что потушить пожар самостоятельно не удается, отойдите от него на безопасное расстояние – не менее 10 метров. Так вы будете в безопасности и не пострадаете, если взорвется топливный бак.

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Почему авто может вспыхнуть

Автомобили загораются по разным причинам: умышленный поджог, обстрел, расположение транспортного средства в непосредственной близости от пожара.

Другие факторы, которые могут вызвать воспламенение:

  • Замыкание электропроводки из-за некачественного сервиса, перегрев проводов.
  • Неисправные тормозные колодки – когда детали слишком нагреваются, водитель давит на тормоза и из-за искры возникает пожар.
  • Использование пусковых жидкостей, чтобы автомобиль легче заводился. Однако многие забывают прочесть инструкцию по использованию таких жидкостей, поэтому и возникают несчастные случаи.
  • Заводской дефект машины.
  • Перевозка легковоспламеняющихся веществ.

– Загореться может любой автомобиль, как подержанный, так и новый. К сожалению, пожар в машине становится не таким уж редким явлением. И далеко не всегда в нем виноват водитель, – признает пожарный.

Но важно иметь в машине исправный огнетушитель, чтобы потушить пламя, пока оно не разгорелось. Какая бы ни была у вас машина, сколько бы ни стоила и в какой бы стране ни производилась, она может вспыхнуть.

Поэтому не пренебрегайте правилом и возите с собой надежный автомобильный огнетушитель – порошковый или наполненный газами. А вот о пенных или водных средствах для тушения лучше забыть из-за наличия в машинах внутренних электросетей и топлива.

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