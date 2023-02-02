Огонь в автомобиле может вспыхнуть неожиданно. И за каких-нибудь 10-15 минут уничтожить транспортное средство так, что его уже не удастся отремонтировать. Но если вы вовремя заметите первые признаки горения и будете правильно действовать, чтобы его потушить, беды удастся избежать.

Все, что нужно знать о пожаре в авто, Фактам ICTV рассказал начальник отдела организации пожарно-спасательных работ ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области Владимир Гондзир.

Любой пожар в автомобиле, за исключением умышленных взрывов, начинается с характерного запаха. Это первый, а иногда и единственный сигнал об опасности.

Сейчас смотрят Еще одним признаком воспламенения машины, который ни в коем случае нельзя игнорировать, является видимый дым. Что делать, если авто загорелось – Если произошел пожар, не паникуйте. Ведь паника парализует вашу способность мыслить рационально и действовать быстро и правильно, – советует спасатель. Если вы увидели или ощутили первые признаки пожара, действуйте следующим образом: съезжайте на обочину; остановитесь; выключите мотор; поставьте авто на тормоз; заблокируйте колеса; быстро эвакуируйте всех пассажиров; заберите из транспортного средства документы и ценные вещи. Затем следует немедленно позвонить по номеру 101 или 112, чтобы вызвать спасателей. Читайте также: Что нужно иметь в салоне авто: 10 полезных вещей Как потушить пожар в авто Пока спасатели едут, обесточьте авто и начинайте его тушить с помощью огнетушителя. Если видите, что пролилось горючее, то первым делом следует тушить именно его. Горит под капотом? Откройте замки капота и сразу направьте туда огнетушитель, поскольку интенсивность горения после открывания усилится. – Не бойтесь звать на помощь. Несколько водителей с огнетушителями, которые будут одновременно тушить ваш автомобиль, быстрее справятся с пожаром, – советует Владимир Гондзир. И даже если огнетушитель один, пробуйте потушить огонь другими средствами – водой, землей, снегом, мокрой тряпкой и т.д. Если же вы видите, что потушить пожар самостоятельно не удается, отойдите от него на безопасное расстояние – не менее 10 метров. Так вы будете в безопасности и не пострадаете, если взорвется топливный бак. Читайте также: Чтобы не купить ведро на колесах: как проверить авто по VIN-коду Почему авто может вспыхнуть Автомобили загораются по разным причинам: умышленный поджог, обстрел, расположение транспортного средства в непосредственной близости от пожара. Другие факторы, которые могут вызвать воспламенение: Замыкание электропроводки из-за некачественного сервиса, перегрев проводов.

Неисправные тормозные колодки – когда детали слишком нагреваются, водитель давит на тормоза и из-за искры возникает пожар.

Использование пусковых жидкостей, чтобы автомобиль легче заводился. Однако многие забывают прочесть инструкцию по использованию таких жидкостей, поэтому и возникают несчастные случаи.

Заводской дефект машины.

Перевозка легковоспламеняющихся веществ. – Загореться может любой автомобиль, как подержанный, так и новый. К сожалению, пожар в машине становится не таким уж редким явлением. И далеко не всегда в нем виноват водитель, – признает пожарный. Но важно иметь в машине исправный огнетушитель, чтобы потушить пламя, пока оно не разгорелось. Какая бы ни была у вас машина, сколько бы ни стоила и в какой бы стране ни производилась, она может вспыхнуть. Поэтому не пренебрегайте правилом и возите с собой надежный автомобильный огнетушитель – порошковый или наполненный газами. А вот о пенных или водных средствах для тушения лучше забыть из-за наличия в машинах внутренних электросетей и топлива. Читайте также: Новые штрафы, возвращение техосмотра и реформа автострахования: что изменится для водителей в 2023 году

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