Вогонь в автівці може спалахнути несподівано. І за якихось 10-15 хвилин знищити транспортний засіб так, що його вже не вдасться відремонтувати. Та якщо ви вчасно помітите перші ознаки загоряння і будете правильно діяти, щоб його загасити, біди вдасться уникнути.

Все, що потрібно знати про пожежу в авто, Фактам ICTV розповів начальник відділу організації пожежно-рятувальних робіт ГУ ДСНС України в Черкаській області Володимир Гондзір.

Будь-яка пожежа в автомобілі, за винятком зумисних вибухів, починається із характерного запаху. Це перший, а іноді – і єдиний сигнал про небезпеку.

Зараз дивляться Ще однією ознакою займання машини, яку в жодному разі не можна ігнорувати, є видимий дим. Що робити, якщо авто загорілося – Якщо сталася пожежа, передусім не панікуйте. Адже паніка паралізує вашу здатність мислити раціонально і діяти швидко та правильно, – радить рятувальник. Якщо побачили чи відчули перші ознаки пожежі, дійте так: з’їдьте на узбіччя; зупиніться; вимкніть мотор; поставте авто на гальмо; заблокуйте колеса; швидко евакуюйте всіх пасажирів; заберіть з транспортного засобу документи та цінні речі. Потім слід негайно зателефонувати за номером 101 чи 112, щоб викликати рятувальників. Читайте також: Що потрібно мати в салоні авто: 10 корисних речей Як загасити пожежу в авто Доки рятувальники їдуть, знеструмте авто і починайте його гасити за допомогою вогнегасника. Якщо бачите, що пролилося пальне, то спершу варто гасити саме його. Горить під капотом? Відкрийте замки капота і одразу спрямуйте туди вогнегасник, адже інтенсивність горіння після відкривання посилиться. – Не бійтеся кликати на допомогу. Адже кілька водіїв з вогнегасниками, які будуть одночасно гасити ваше авто, швидше впораються з пожежею, – радить Володимир Гондзір. Та навіть якщо вогнегасник один, пробуйте загасити вогонь іншими засобами – водою, землею, снігом, мокрою рядниною тощо. Якщо ж ви бачите, що загасити пожежу самотужки не вдається, відійдіть від автомобіля на безпечну відстань – щонайменше на 10 метрів. Так ви будете в безпеці і не постраждаєте, якщо вибухне паливний бак. Читайте також: Щоб не купити відро на колесах: як перевірити авто за VIN-кодом Чому авто може спалахнути Автівки загоряються з різних причин – зумисний підпал, обстріл, розташування транспортного засобу в безпосередній близькості від пожежі. Інші фактори, які можуть викликати займання: Замикання електропроводки через неякісний сервіс, перегрівання дротів.

Несправні гальмівні колодки – коли деталі занадто нагріваються, водій тисне на гальма і через іскру виникає пожежа.

Використання пускових рідин, щоб автомобіль легше заводився. Проте багато хто забуває прочитати інструкцію із використання таких рідин, тому й виникають нещасні випадки.

Заводський дефект машини.

Перевезення легкозаймистих речовин. – Загорітися може будь-який автомобіль, як старий, так і новий. На жаль, загоряння машини стає не таким вже й рідкісним явищем. І далеко не завжди в цьому винен водій, – визнає пожежник. Та важливо в автівці мати справний вогнегасник, щоб загасити полум’я, доки воно не розгорілося. Якою б не була ваша машина, скільки б не коштувала і в якій би країні не виготовлялася, вона може спалахнути. То ж не нехтуйте правилом і возіть із собою надійний автомобільний вогнегасник – порошковий або наповнений газами. А ось про пінні або водні засоби для гасіння краще забути через наявність у машинах внутрішніх електромереж і палива. Читайте також: Нові штрафи, повернення техогляду та реформа автострахування: що зміниться для водіїв у 2023 році

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