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Чому може загорітися авто і що робити, якщо відчули перші ознаки пожежі

2 Лютого 2023, 15:36
Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV
Пожежа в авто: як вчасно помітити і що робити

Вогонь в автівці може спалахнути несподівано. І за якихось 10-15 хвилин знищити транспортний засіб так, що його вже не вдасться відремонтувати. Та якщо ви вчасно помітите перші ознаки загоряння і будете правильно діяти, щоб його загасити, біди вдасться уникнути.

Все, що потрібно знати про пожежу в авто, Фактам ICTV розповів начальник відділу організації пожежно-рятувальних робіт ГУ ДСНС України в Черкаській області Володимир Гондзір.

Будь-яка пожежа в автомобілі, за винятком зумисних вибухів, починається із характерного запаху. Це перший, а іноді – і єдиний сигнал про небезпеку.

Зараз дивляться

Ще однією ознакою займання машини, яку в жодному разі не можна ігнорувати, є видимий дим.

Що робити, якщо авто загорілося

– Якщо сталася пожежа, передусім не панікуйте. Адже паніка паралізує вашу здатність мислити раціонально і діяти швидко та правильно, – радить рятувальник.

Якщо побачили чи відчули перші ознаки пожежі, дійте так:

  1. з’їдьте на узбіччя;
  2. зупиніться;
  3. вимкніть мотор;
  4. поставте авто на гальмо;
  5. заблокуйте колеса;
  6. швидко евакуюйте всіх пасажирів;
  7. заберіть з транспортного засобу документи та цінні речі.

Потім слід негайно зателефонувати за номером 101 чи 112, щоб викликати рятувальників.

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Як загасити пожежу в авто

Доки рятувальники їдуть, знеструмте авто і починайте його гасити за допомогою вогнегасника. Якщо бачите, що пролилося пальне, то спершу варто гасити саме його.

Горить під капотом? Відкрийте замки капота і одразу спрямуйте туди вогнегасник, адже інтенсивність горіння після відкривання посилиться.

– Не бійтеся кликати на допомогу. Адже кілька водіїв з вогнегасниками, які будуть одночасно гасити ваше авто, швидше впораються з пожежею, – радить Володимир Гондзір.

Та навіть якщо вогнегасник один, пробуйте загасити вогонь іншими засобами – водою, землею, снігом, мокрою рядниною тощо.

Якщо ж ви бачите, що загасити пожежу самотужки не вдається, відійдіть від автомобіля на безпечну відстань – щонайменше на 10 метрів. Так ви будете в безпеці і не постраждаєте, якщо вибухне паливний бак.

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Чому авто може спалахнути

Автівки загоряються з різних причин – зумисний підпал, обстріл, розташування транспортного засобу в безпосередній близькості від пожежі.

Інші фактори, які можуть викликати займання:

  • Замикання електропроводки через неякісний сервіс, перегрівання дротів.
  • Несправні гальмівні колодки – коли деталі занадто нагріваються, водій тисне на гальма і через іскру виникає пожежа.
  • Використання пускових рідин, щоб автомобіль легше заводився. Проте багато хто забуває прочитати інструкцію із використання таких рідин, тому й виникають нещасні випадки.
  • Заводський дефект машини.
  • Перевезення легкозаймистих речовин.

– Загорітися може будь-який автомобіль, як старий, так і новий. На жаль, загоряння машини стає не таким вже й рідкісним явищем. І далеко не завжди в цьому винен водій, – визнає пожежник.

Та важливо в автівці мати справний вогнегасник, щоб загасити полум’я, доки воно не розгорілося. Якою б не була ваша машина, скільки б не коштувала і в якій би країні не виготовлялася, вона може спалахнути.

То ж не нехтуйте правилом і возіть із собою надійний автомобільний вогнегасник – порошковий або наповнений газами. А ось про пінні або водні засоби для гасіння краще забути через наявність у машинах внутрішніх електромереж і палива.

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