Хотя с каждым годом в Украине и во всем мире становится все больше авто с автоматической КПП, многие автомобили, пускай и не самые новые, оснащены механикой.

Сломать можно оба вида коробки переключения передач, но в каждом случае делается это вследствие нескольких ошибок, которых ни в коем случае не стоит допускать. Чтобы продлить жизнь любимого авто, стоит придерживаться простых правил.

5 привычек, которые убивают механическую коробку и сцепление на авто — далее в материале.

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Одной из самых распространенных ошибок считается езда с не полностью отпущенной левой педалью, которая отвечает за сцепление. Переключение передач с характерным скрежетом заметно быстрее уничтожит сцепление.

К этому можно приписать и старт с высоких оборотов — частая ошибка среди новичков, которые боятся, что автомобиль заглохнет во время начала движения. Конечно, ресурс сцепления не вечен, но традиционный старт на низких оборотах делает износ компонентов естественным. Если делать это небрежно — ведомый диск будет гореть, из-за чего водитель почувствует неприятный запах.

Раннее переключение на передачу “вниз” также негативно сказывается на работе авто. В отличие от автомобилей на автомате, обладателям механики нужно следить за оборотами, иначе двигатель раскрутится выше нормы.

Еще одна частая проблема — включение задней передачи до полной остановки. Увы, это только вредит коробке, которая испытывает повышенные нагрузки — этот удар может заставить водителя поехать на СТО.

Конечно же, куда без прогрева авто — маслу нужно разогреться, и без этого механическая КПП долго не прослужит.

У водителей есть частая проблема — не обслуживать машину до тех пор, пока она не перестанет ездить. Регулярная проверка и замена всех расходников позволит заметно увеличить километраж до капитального ремонта.

Стоит напомнить, что прогревать автомобиль даже летом — необходимо для прогрева масла и доведения до нормы тепловых зазоров двигателя. Что будет, если не прогревать автомобиль летом — читайте на Фактах ICTV.