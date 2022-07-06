Лето у водителей ассоциируется с жарой — многие ошибочно считают, что этот период намного мягче воспринимается техникой. Однако автомобиль одинаково тяжело переносит экстремально высокие или низкие температуры.

Надо ли прогревать двигатель летом — далее в материале.

Лето — не менее опасная пора для авто. Перед стартом нужно дать автомобилю постоять минуту с работающим двигателем. Даже в жару температура непрогретого “сердца авто” ниже рабочей. Из-за этого тепловые зазоры не смогут моментально достигнуть необходимых размеров.

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Если нажать на газ сразу после запуска двигателя, это приведет к ускоренному износу компонентов. Начало движения без прогрева также негативно влияет и на температуру масла — даже при 20° C оно более вязкое, из-за чего его подача замедляется.

Исходя из этих фактов, можно сделать выводы, что прогрев двигателя летом необходим также, как и зимой. Конечно, можно и без него обойтись, но в таком случае лучше не стартовать слишком резво.

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