Ринок електрокарів в Україні знизився за листопад 2022 року. Так, в останній місяць осені наші водії купили понад 2,2 тис. авто з електродвигунами, що на 12,6% менше, ніж у жовтні.

Експерти з Інституту Дослідження Авторинку з’ясували, що пік покупок електрокарів в Україні припадав на липень цього року, і з того часу тенденція знижується.

Так, за листопад близько 55% із цього числа авто завозили з інших країн уже старими.

Зараз дивляться

Так, найпопулярнішими електрокарами, ввезеними з інших країн виявилися Nissan Leaf – 246 реєстрацій, Tesla Model 3 – 129 авто і компактні Volkswagen ID.4 – 111 реєстрацій.

Четверте місце за бюджетним Volkswagen Golf – 86 авто, а п’ятірку лідерів замикає флагманський Tesla Model Y – 76 електрокарів.

Втім, навіть внутрішній ринок електрокарів в Україні продовжує триматися на плаву – наші водії активно цікавляться передовим транспортом, який можна заряджати прямо від розетки.

У порівнянні з глобальним ринком, тут мають попит інші моделі.

На першому місці – Nissan Leaf, який обрали 186 водіїв. Друге місце за Volkswagen ID.4 – 79 успішних продажів. Трійку лідерів замикає бюджетний Volkswagen Golf із показником у 36 авто. Четверте місце за Honda M-NV – 34 продажами, а п’ятірку лідерів замикає Tesla Model S – всього 32 авто.

Можна зауважити, що електрокари Tesla користуються популярністю в Україні. Втім, нещодавно компанія Маска скорочує виробництво своїх авто на грудень – таке рішення стосується одного з найбільших заводів Tesla. Відомо, що завод розташований у Китаї.