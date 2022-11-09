В среду, 9 ноября, средние цены на топливо в Украине снова немного повысились. Больше всего подорожал бензин А-92.

Его стоимость на АЗС выросла в среднем на 25 копеек – до 47,78 грн/л.

Цена на А-95 изменилась в сторону повышения на 2 копейки. Сегодня это топливо предлагают по 49,31 грн/л.

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А премиальный А-95+ демонстрирует стабильность – 49,96 грн/л.

Дизельное топливо прибавило 2 копейки – 53,81 грн/л, автогаз подорожал на 1 копейку (28,44 грн/л).

В сетях АЗС цены на топливо разнятся. Бензин А-95 предлагают минимум по 45,7 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Минимальная стоимость дизельного топлива – 51,5 грн/л, максимальная – 57,99 грн за литр.

Источник: AutoRia