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Бензин А-92 подорожал на 25 копеек: актуальные цены на топливо в Украине

9 ноября 2022, 11:38
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин А-92 подорожал на 25 копеек: актуальные цены на топливо в Украине
Источник: Pixabay

В среду, 9 ноября, средние цены на топливо в Украине снова немного повысились. Больше всего подорожал бензин А-92.

Его стоимость на АЗС выросла в среднем на 25 копеек – до 47,78 грн/л.

Цена на А-95 изменилась в сторону повышения на 2 копейки. Сегодня это топливо предлагают по 49,31 грн/л.

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А премиальный А-95+ демонстрирует стабильность – 49,96 грн/л.

Дизельное топливо прибавило 2 копейки – 53,81 грн/л, автогаз подорожал на 1 копейку (28,44 грн/л).

Ціни на бензин 9 листопада

Ціни на бензин 9 листопада

Фото: AutoRia

В сетях АЗС цены на топливо разнятся. Бензин А-95 предлагают минимум по 45,7 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Минимальная стоимость дизельного топлива – 51,5 грн/л, максимальная – 57,99 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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