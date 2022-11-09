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Бензин А-92 здорожчав на 25 копійок: актуальні ціни на пальне в Україні

9 Листопада 2022, 11:38
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин А-92 здорожчав на 25 копійок: актуальні ціни на пальне в Україні
Джерело: Pixabay

У середу, 9 листопада, середні ціни на пальне в Україні знову трохи підвищилися. Найбільше здорожчав бензин А-92.

Його вартість на АЗС зросла в середньому на 25 копійок – до 47,78 грн/л.

Ціна на А-95 змінилася у бік підвищення на 2 копійки. Сьогодні це пальне пропонують по 49,31 грн/л.

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А преміальний А-95+ демонструє стабільність – 49,96 грн/л.

Дизельне пальне додало 2 копійки – 53,81 грн/л, автогаз здорожчав на 1 копійку (28,44 грн/л).

Ціни на бензин 9 листопада

Ціни на бензин 9 листопада

Фото: AutoRia

В мережах АЗС ціни на пальне різняться. Бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Мінімальна вартість дизельного пального – 51,5 грн/л, максимальна – 57,99 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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