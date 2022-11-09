У середу, 9 листопада, середні ціни на пальне в Україні знову трохи підвищилися. Найбільше здорожчав бензин А-92.
Його вартість на АЗС зросла в середньому на 25 копійок – до 47,78 грн/л.
Ціна на А-95 змінилася у бік підвищення на 2 копійки. Сьогодні це пальне пропонують по 49,31 грн/л.
Зараз дивляться
А преміальний А-95+ демонструє стабільність – 49,96 грн/л.
Дизельне пальне додало 2 копійки – 53,81 грн/л, автогаз здорожчав на 1 копійку (28,44 грн/л).
В мережах АЗС ціни на пальне різняться. Бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.
Мінімальна вартість дизельного пального – 51,5 грн/л, максимальна – 57,99 грн за літр.
Читайте також:Сильно вплинула війна: скільки українці витрачають грошей на вживані авто з-за кордону
Джерело: AutoRia