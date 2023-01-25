Средние цены на топливо в Украине в среду, 25 января, продолжают снижаться.

Сегодня премиальный бензин марки A-95+ продают на 23 копейки дешевле — по 50,67 грн/л.

Литр популярного A-95 предлагают на АЗС по 48,86 грн, что на 30 копеек меньше, чем накануне.

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Стоимость А-92 уменьшилась на 98 копеек — до 47,59 грн/л.

Дизельное топливо стоит 52,68 грн/л (минус 22 копейки), автогаз — 26,99 грн/л (меньше на 18 копеек).

В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 45 грн до 50 грн за литр, на бензин марки A-92 — от 44 грн до 50 грн/л.

Диапазон цен на дизельное топливо — от 50 грн до 58 грн за литр, на автогаз — от 24,64 грн до 37 грн за литр.

Источник: AutoRia