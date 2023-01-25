Середні ціни на пальне в Україні у середу, 25 січня, продовжуються знижуватися.

Сьогодні преміальний бензин марки A-95+ продають на 23 копійки дешевше – по 50,67 грн/л.

Літр популярного A-95 пропонують на АЗС по 48,86 грн, що на 30 копійок менше, ніж напередодні.

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Варість А-92 зменшилася на 98 копійок – до 47,59 грн/л.

Дизельне пальне коштує 52,68 грн/л (мінус 22 копійки), автогаз – 26,99 грн/л (менше на 18 копійок).

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 45 грн до 50 грн за літр, на бензин марки A-92 – від 44 грн до 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 50 грн до 58 грн за літр, на автогаз – від 24,64 грн до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia