Количество автомобилей продолжает расти, что, в свою очередь, вызывает повышенную конкуренцию АЗС. Именно поэтому владельцы крупных сетей автозаправочных станций начали привлекать клиентов, улучшая качество обслуживания и автоматизацию оплаты.

Это стало предпосылкой для создания специальных топливных карт. Что же такое топливная карточка и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

Что такое топливная карта

Она выглядит как обычная пластиковая карта с встроенным чипом, имеет денежный или литровый кошельке. Карточка позволяет клиенту хранить горючее в денежном эквиваленте, либо в литрах горючего с фиксированной ценой.

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С такими карточками упрощается оплата топлива, и даже автоматизируется контроль расходов за него. Это удобный способ безналичной оплаты за топливо с возможностью использования бонусов.

Большинство топливных карт содержат небольшой чип с информацией о владельце. Также есть модели, где вся информация хранится на магнитной ленте или записана непосредственно на пластике.

Топливные карточки разные, однако физически они ничем не отличаются друг от друга. По своим возможностям они делятся на лимитированные и безлимитные.

В первом случае действует ограничение на регион использования — это более удобный вариант для юридических лиц, которым нужен строгий контроль и учет расходов на заправку.

Безлимитные карты, соответственно, не имеют таких ограничений и позволяют заправлять авто на любой заправке сети АЗС без привязки к определенному региону. Физические лица чаще всего выбирают именно этот вариант.

Кроме того, есть и небольшие ограничения относительно возможностей таких карт: физическим лицам доступен полный контроль и вывод статистики: бонусы, баланс, лимиты. Сотрудникам компаний доступен лишь просмотр баланса на карте.

Главное преимущество топливной карты-начисление бонусов, на которые можно заправить авто дополнительными литрами топлива.

Кроме этого, у них есть и другие преимущества:

возможность удобного пополнения баланса и полного контроля за ним;

сетевые скидки на другие услуги заправок сети;

создание отчетности для бухгалтерии транспортного отдела;

возможность установить контроль за объемами топлива.

Наличие топливной карты выгодна как предприятиям, так и физическим лицам — это возможность дешевле заправлять авто, получать бонусы за регулярное заправки, и вместе с этим учитывать расходы на топливо, что является особенно важным для отдела бухгалтерии при учете безналичной оплаты.

Как получить топливную карту на WOG

Чтобы получить топливную карту от АЗС WOG необходимо обратиться в одно из представительств ООО ВОГ КАРД. Менеджеры заправки проконсультируют вас о возможностях и преимуществах работы со смарт карточками.

Получить смарт карты и пользоваться ими клиент может после подписания соглашения и осуществления предоплаты за карту и нефтепродукты.

Как пользоваться картой WOG

Процесс заправки с смарт картами WOG очень прост:

приехать на АЗС;

предъявить оператору карточку;

заказать марку и количество горючего.

При наличии средств на карте оператор перельет топливо с карты в бак вашего авто. Операция подтверждается чеком. Вы можете попросить оператора распечатать информацию с вашей карты.

Для пополнения средств на карточке вам необходимо внести наличные или перечислить необходимую сумму на расчетный счет ООО ВОГ КАРД.

Как получить топливную карту на ОККО

Она позволяет клиентам проводить все операции по картам в режиме онлайн, оптимизируя расходы и экономя время.

Каждый владелец топливной карты ОККО получает доступ к личному интернет-кабинету, где в режиме реального времени может самостоятельно управлять лимитами и ограничениями на карточках, отслеживать операции с движением денежных средств и нефтепродуктов на счету или карте, пересматривать условия договора, а также получать бухгалтерскую отчетность.

Чтобы получить такую карточку от ОККО вам тоже необходимо обратиться в одно из представительств АЗС ОККО и сообщить менеджеру о желании приобрести карточку. Или вы можете зайти на сайт ОККО и в режиме онлайн заключить единый рамочный договор.

Каждая топливная карта от сети ОККО имеет уникальный PIN-код, предусматривает мгновенное блокирование при потере или попытке несанкционированного доступа, а также настройки индивидуальных правил для определения подозрительных операций.

Владельцы топливных карт будут получать СМС-напоминания об исчерпании лимита счета, истечении срока договора, новые предложения от сети АЗК, попытки несанкционированно воспользоваться картой или осуществить не разрешенную операцию.

Важно, что сейчас АЗС ОККО не заключает новые договоры на продажу топливных карт. Как объясняет сама компания, это вызвано дефицитом горючего.