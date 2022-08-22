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Автопилот по цене авто: Илон Маск заявил о подорожании популярной функции

22 августа 2022, 14:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Unsplash

Автопилот для автомобилей Tesla заметно подорожает — услуга обойдется в $15 тыс. для водителей электрокаров.

Об обновлениях заявил глава компании Илон Маск в Twitter — он добавил, что цены изменятся уже 5 сентября.

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До начала осени услуга будет стоить $12 тыс. и сэкономить смогут те водители, которые закажут авто до 5 числа. Подорожание произошло на фоне внедрения бета-версии автопилота 10.69, которую ранее Маск назвал “большим шагом вперед”. Пока что ежемесячная подписка на автопилот стоит $199, и Илон не озвучил, собираются ли менять условия.

Цена за Tesla FSD росла на протяжении нескольких лет — изначально услуга стоила $5 тыс., но в октябре 2020 года подорожала до $10 тыс. Тогда бета была доступна ограниченному количеству водителей. В сентябре 2021 большинство водителей получили доступ к функции, после чего она подорожала до $12 тыс. в начале 2022 года.

Ранее глава компании пообещал улучшить качество обслуживание — автомобили Tesla будут ремонтировать за считанные часы. Правда, такие заявления скептически восприняли владельцы авто. Качество сборки авто оставляют желать лучшего, и даже с завода некоторые экземпляры уже выходят с браком. Каким образом Маск хочет улучшить обслуживание — неизвестно.

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