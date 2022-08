Автопилот для автомобилей Tesla заметно подорожает — услуга обойдется в $15 тыс. для водителей электрокаров.

Об обновлениях заявил глава компании Илон Маск в Twitter — он добавил, что цены изменятся уже 5 сентября.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th.

Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later.

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022