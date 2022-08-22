Автопілот для автомобілів Tesla помітно подорожчає – послуга коштуватиме $15 тис. водіям електрокарів.

Про оновлення заявив глава компанії Ілон Маск у Twitter – він додав, що ціни зміняться вже 5 вересня.

After wide release of FSD Beta 10.69.2, price of FSD will rise to $15k in North America on September 5th. Current price will be honored for orders made before Sept 5th, but delivered later. — Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2022

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До початку осені послуга коштуватиме $12 тис. і заощадити зможуть водії, які замовлять авто до 5 числа. Подорожчання сталося на тлі впровадження бета-версії автопілота 10:69, яку раніше Маск назвав “великим кроком вперед”. Поки щомісячна підписка автопілота коштує $199, і Ілон не озвучив, чи збираються змінювати умови.

Ціна за Tesla FSD зростала протягом кількох років – спочатку послуга коштувала $5 тис., але в жовтні 2020 року подорожчала до $10 тис. Тоді бета була доступна обмеженій кількості водіїв. У вересні 2021 року більшість водіїв отримали доступ до функції, після чого вона подорожчала до $12 тис. на початку 2022 року.

Раніше глава компанії пообіцяв покращити якість обслуговування – автомобілі Tesla ремонтуватимуть за лічені години. Щоправда, такі заяви скептично сприйняли власники авто. Якість складання авто залишають бажати кращого, і навіть із заводу деякі екземпляри вже виходять з ламаннями. Яким чином Маск хоче покращити обслуговування – невідомо.