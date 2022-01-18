Немецкий автопроизводитель Volkswagen продал наибольшее количество авто в Европе. Так, за 2021 год компания продала 1,08 млн новых автомобилей, оставив позади Peugeot и Toyota.

Правда, этот показатель на 6,7% меньше, чем в 2020 году. Впрочем, Volkswagen активно догоняет Toyota — она активно закрепляет свои позиции на рынке — 615 142 автомобилей, улучшив свой годовой показатель на 9,1%. В компании объяснили, что заметно улучшили цепочку поставок, и даже накопили необходимое количество компонентов до наступления дефицита микросхем. Из-за нехватки деталей, многие автопроизводители были вынуждены приостановить свое производство.

Известно, что Toyota также стала самым продаваемым брендом в США в 2021 году — это первый случай, когда конкурентам удалось превзойти гиганта General Motors с 1931 года.

Свои позиции в Европе укрепила и южнокорейская компания Hyundai — под своим брендом и логотипом Kia было продано 828 337 авто — на 21,1% больше, чем в 2020 году.

Впрочем, для некоторых автопроизводителей прошлый год оказался неудачным — продажи Alfa Romeo, Ford и Mitsubishi резко упали.

Напомним, что общее количество проданных новых авто в Европе резко снизилось — на 2,4%. Эксперты уверяют, что виной всему пандемия и дефицит компонентов. Проблемы больше всего повлияли на Италию, Германию, Испанию и Францию.