В период с 9 апреля по 15 июня в Украину ввезено почти 150 тыс. автомобилей из Европы. Следовательно, режим нулевой растаможки действует. То есть, те, кто завозит автомобили из Европы, временно освобождается от уплаты пошлины, НДС и акцизного налога импорта для физических лиц. Под «акцию» попали практически все виды транспортных средств, кроме седельных тягачей (фур), тракторов и спецтехники.

Такие правила в сочетании с временным освобождением от уплаты таможенных платежей и других групп товаров привели к увеличению очередей на пунктах пропуска. Для ввоза товаров или автомобилей приходится простаивать в ожидании даже несколько суток. Такая ситуация значительно усложняет и перевозку автомобилей для нужд армии.

Поэтому власть уже ищет способы решения проблемы, в частности, как уменьшить очереди на границах.

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Кабмин предлагает отменить нулевую растаможку

30 мая в парламенте зарегистрировали проект закона, предлагающий отменить большинство льгот на импорт товаров, действовавших с начала апреля. В том числе документ предусматривает отмену нулевого растаможивания. Инициатором изменений является Кабмин, а в пояснительной записке указано, что причиной являются потери бюджета. Вроде бы в государственную казну не поступило 16 млрд гривен, которые сэкономили украинцы при оформлении почти 150 тыс. автомобилей, которые привезли за время действия нулевой растаможки.

Однако рассчитывать потери таким линейным способом некорректно, отмечают эксперты.

– Эти расчеты, как по мне неправильны, потому что надо быть объективными – если налоги вернутся на тот довоенный период, то люди не повезут в том количестве транспортные средства и тех налогов не будет в том количестве как сейчас посчитали, что сколько льгот предоставили и сколько мы потеряли поступлений в госбюджет, – говорит эксперт по практическому применению таможенного законодательства, Левко Прокипчук.

Эксперт говорит, что даже при нулевом растаможивании поступления в бюджет есть.

– При регистрации этих транспортных средств в сервисных центрах ты должен заплатить определенный процент в пенсионный фонд. Кроме того, следует понимать, что те транспортные средства, которые ввезены под нулевое растаможивание, имеют мультипликационный эффект с точки зрения экономики. Потому что их нужно заправлять, их нужно эксплуатировать, их нужно ремонтировать. Кроме того, часть этих транспортных средств используется в коммерческой деятельности как такси или для перевозки, – рассказывает эксперт.

Когда нулевая растаможка может быть отменена

Публикация законопроекта — целиком внесение документа на рассмотрение народных депутатов. Для того чтобы он стал законом, необходимо соблюсти регламент. А именно – провести обсуждение и получить выводы профильных комитетов; вынести документ на голосование в зал и принять.

Если голосование происходит в двух чтениях, то после принятия в первый раз, законопроект отправляется на дополнительное обсуждение в профильных комитетах и ​​повторно выносится в зал для голосования в целом. Документ должен быть подписан главой Верховной Рады и президентом Украины. Далее – документ должен быть опубликован в официальной печати. И только после этого смены начнут действовать.

В любом случае, нулевое растаможивание будет действовать до 1 июля 2022 года.

Эксперты предлагают несколько шагов для решения проблемы.

1. Упрощение и автоматизация бюрократических процедур, совершаемых на границе.

В частности, речь идет об отмене предварительной декларации и общей декларации прибытия, упрощении формы таможенной декларации вроде той, которая сейчас используется для ввоза гуманитарной помощи.

– Если взять фуру с гуманитарной помощью, то на ее оформление тратится в 2-3 раза меньше времени, чем на фуру с коммерческим грузом. Соответственно, для того чтобы ускорить товарооборот, нужно также упрощать пропуск и коммерческих грузов. А все необходимые другие процедуры осуществлять внутри Украины, на терминалах, – убежден Лев Прокипчук.

Также речь идет об отмене или упрощении формы акта таможенного досмотра; оформление авто с помощью приложения Дія. Поскольку стоимость растаможки сейчас не зависит от таможенной стоимости, а нулевая — риски минимальны. Большинство формальностей можно перенести на внутренний таможенный терминал и сервисные центры МВД. Таким образом, время оформления одного авто на пункте пропуска можно будет тратить не 45, а 15 минут.

2. Просмотр габаритно-весовых ограничений на пунктах пропуска, через которые в настоящее время не осуществляется пропуск грузовых автомобилей, и их поднятие тоннажности. Это позволит увеличить количество машин, которые можно оформить в течение суток.

3. Строительство специализированных паркингов перед пунктами пропуска, где можно было бы выполнить как отстой, так и определять приоритетность для пересечения, а в перспективе и отдельные контрольные операции для ускорения пропуска. Что-то похожее сегодня организовано на КПП Краковец – Корчева с польской стороны. Это создаст комфорт и организованность для тех, кто пересекает границу.