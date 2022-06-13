Нулевая растаможка продолжает пользоваться популярностью в Украине — наши водители массово завозят автомобили по льготе. С 9 апреля по 19 мая на территорию страны завезли 90 269 авто — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, импорт возрос на 9%.

Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, из каких стран чаще всего завозят подержанные авто в Украину.

Особой популярностью пользуется транспорт из ЕС — 91% от общего числа. Раньше немалую долю на себя брал рынок США, но проблемы с логистикой дали о себе знать. Если в январе доля подержанного транспорта из Америки была около 28%, то сейчас — 4,7%.

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К тому же, неопределенность в сроках действия нулевой растаможки заставила водителей покупать тот транспорт, который можно завезти в течение нескольких недель, а не месяцев.

Первое место среди стран занимает Польша — 30 195 авто. Это 37% от общего количества ввезенных авто. Страна-сосед часто лидирует по количеству привезенного транспорта — относительно низкие цены на вторичном рынке подкупили многих украинских водителей.

Второе место за Германией — оттуда пригнали в Украину 23 273 авто. Тройку лидеров замыкает Литва — 10 504 авто.

Четвертое и пятое место за США и Чехией — 4 252 и 4 149 авто соответственно.

На фоне дефицита топлива в Украине набирают популярность электрокары. В мае наши водители приобрели 1 016 электрических авто, что на 63% больше, чем годом ранее за аналогичный период.