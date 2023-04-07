Растущая Луна в мае 2023 ожидается дважды — в начале и в конце месяца. Подобная небесная активность ожидается с 1 по 4 число включительно, а также с 20 по 31 мая.

Не секрет, что именно растущая Луна влияет на живые организмы, в том числе и на людей. Многие могут заметить прилив сил — можно браться за новые начинания, а также доводить до конца то, что требует большой ответственности.

Можно также заниматься физическими упражнениями, но без фанатизма. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, даже в отношениях с любимым человеком и близкими.

Сейчас смотрят

В мае будут как благоприятные дни, так и нейтральные — они также накладываются на фазы спутника Земли, в то числе и на растущую Луну.

Благоприятные дни в мае 2023: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30 числа.

Неблагоприятных дней в мае 2023 нет.

Полная Луна в мае также окажет сильное влияние на людей — лучше к этому подготовиться заранее. К тому же, это удачное время для выполнения трудоемких работ и взятия новых обязанностей, которые точно будут под силу. Когда будет полная Луна в мае 2023, можно узнать на Фактах ICTV.