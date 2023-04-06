Полнолуние в мае 2023 приходится на начало месяца — 5 мая. Спутник Земли появится в небе уже 20.13, а закат ожидается уже в 4.30. Астрологи утверждают, что в этот период Луна будет под знаком Скорпиона.

Спутник Земли активно действует на все живое вокруг, в том числе и на людей. Луна под знаком Скорпион поможет принять самые ответственные решения — сконцентрироваться на проблеме и решить ее будет очень просто. Можно также смело браться за что-то новое — все возлагаемые обязанности и задачи будут посильными.

Также полная Луна подразумевает успешный сбор трав для лекарств. Они будут давать заметный эффект, но лучше с этим не перебарщивать.

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Откажитесь в этот период от алкоголя, за которым также последует и негатив. Постарайтесь не портить настроение как себе, так и окружающим.

15 лунный день — это также и период искушения. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. Это может быть настоящей проблемой, но только от вас зависит то, как сложится день.

Для тех, кому нужно знать более конкретный прогноз на целый месяц, самое время посмотреть на лунный календарь на май 2023. Спутник оказывает воздействие, и дни могут кардинально отличаться друг от друга.