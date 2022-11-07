Растущая Луна в декабре 2022: дата и благоприятные дни

В декабре 2022 года растущая Луна ожидается дважды — в начале и в конце месяца. Небесная активность начинается с 1 числа и закончится 7 декабря, а во второй раз — с 24 по 31 число.

Уже 8 декабря мы будем наблюдать за полнолунием.

Растущая Луна — позитивное время для начинаний, а также для дел, которые долго откладывали. Даже задачи, требующие физической активности, будут даваться очень легко.

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Растущая Луна в декабре также будет благоприятной для занятий спортом. Для тех, кто только хочет войти в мир активного отдыха, прекрасно подойдут и новые тренировки — они будут иметь ошеломляющие результаты. К тому же, это отличный способ начать новый 2023 год с активным хобби.

Также вполне удачным будет и переезд или любая другая смена обстановки. Однако стоит быть осторожным со своими эмоциями — негативные слова могут привести к серьезному конфликту с близкими.

Благоприятные дни во время растущей Луны в декабре 2022 — 6, 7, 24, 26, 27, 29 числа.

Нейтральные дни во время растущей Луны в декабре 2022 — 1, 3, 4, 5, 25, 28, 30, 31 числа.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны в декабре 2022 — 2 число.