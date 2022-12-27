Полнолуние в декабре 2022 года украинцы будут наблюдать 8 числа. Так, Луна покажется во всей красе в 15.32, а вот закат будет 9.25.

Спутник Земли в этот период будет находиться под знаком Близнецов.

Наши предки уже давно заметили влияние полнолуния на все живое на планете. Это касается насекомых, животных, и даже людей.

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Этом событию приписывают и уникальные особенности — к примеру, сбор лекарственных трав на полнолуние повысит их действие, так что можно смело готовить лекарства и различные зелья.

Также крайне рекомендуется следить за своим состоянием — есть шанс, что хронические болезни напомнят о себя в неудачное время. Чрезмерная нагрузка на организм также ни к чему хорошему не приведет.

Луна в знаке Близнецы говорит о том, что настал период энергичных и быстрых дел. В это время не стоит уделять время тем делам, которые требуют высокой концентрации. Также вполне успешными будут и финансовые операции, а также сделки касаемо недвижимости.

Если защита диплома на носу — можно не бояться провала. Луна в этом деле поможет, как и в любой другой научной деятельности.