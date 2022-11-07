У грудні 2022 року зростаючий Місяць очікується двічі — на початку і наприкінці місяця. Небесна активність починається з 1 числа та закінчиться 7 грудня, а вдруге – з 24 до 31 числа.

Вже 8 грудня ми спостерігатимемо за повним Місяцем.

Зростаючий Місяць — позитивний час для починань, а також для справ, які довго відкладали. Навіть завдання, які потребують фізичної активності, будуть даватися дуже легко.

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Зростаючий Місяць у грудні також буде сприятливим для заняття спортом. Для тих, хто тільки хоче увійти у світ активного відпочинку, добре підійдуть і нові тренування – вони матимуть значні результати. До того ж це чудовий спосіб розпочати новий 2023 рік з активним хобі.

Також цілком вдалим буде і переїзд або будь-яка інша зміна атмосфери. Однак варто бути дуже обережним зі своїми емоціями – негативні слова можуть призвести до серйозного конфлікту з близькими.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця у грудні 2022 — 6, 7, 24, 26, 27, 29 числа.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця у грудні 2022 — 1, 3, 4, 5, 25, 28, 30, 31 числа.

Несприятливі дні під час зростаючого Місяця у грудні 2022 — 2 число.