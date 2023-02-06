Лунный календарь на март 2023 насчитывает немало благоприятных дней, когда можно смело начинать новые дела и завершать старые. Также в первом месяце весны есть неблагоприятные и нейтральные дни, в которые лучше воздержаться от построения планов на будущее и заняться самоанализом.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на март 2023, чтобы вы могли с ним ознакомиться и грамотно распланировать свои дела.

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Фазы Луны в марте 2023

1-6 марта — растущая Луна.

7 марта — полная Луна.

8-20 марта — убывающая Луна.

21 марта — новая Луна.

22-31 марта — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 марта

Благоприятный день для творчества и любви. Хорошо продвигаются любые дела.

Лунный астропрогноз на 2 марта

Позитивный и энергетически мощный день. Воплощение планов приведет к желаемому результату, однако прежде все хорошо обдумайте и оцените все за и против.

Лунный астропрогноз на 3 марта

Хороший период для путешествий, а также для воплощения задуманных дел, решения трудных вопросов и проблем.

Лунный астропрогноз на 4 марта

Неблагоприятный день для любых отношений. Возможно обострение конфликтов как со второй половинкой, так и с коллегами. Посвятите это время благотворительности или вручите кому-то подарок.

Лунный астропрогноз на 5 марта

День самоанализа, творческой энергии и активности. Хороший период для изучения прошлых ошибок, а также извлечения урока из них.

Лунный астропрогноз на 6 марта

Благоприятный период для разного рода важных начинаний. Есть идеи — предлагайте, они найдут отклик, однако сначала сами детально проанализируйте их.

Лунный астропрогноз на 7 марта

Вероятность испортить отношения с близким окружением велика, поэтому постарайтесь в эту дату поменьше общаться без необходимости.

Лунный астропрогноз на 8 марта

Нейтральный и гармоничный день, когда все находится в равновесии. Если есть переизбыток сил — направьте его в творчество или займитесь спортом.

Лунный астропрогноз на 9 марта

Хороший день для заключения брака. Возможны смены настроения, также можно попробовать что-то новое.

Лунный астропрогноз на 10 марта

Неблагоприятный лунный день, в который могут появится неожиданные проблемы. Проявите благоразумность и сдержанность.

Лунный астропрогноз на 11 марта

Критический период, лучше всего провести его дома и посвятить нравственному очищению. Не стоит заключать в этот день брак и другие партнерские соглашения.

Лунный астропрогноз на 12 марта

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения.

Лунный астропрогноз на 13 марта

День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия.

Лунный астропрогноз на 14 марта

Хороший день для построения планов на будущее.

Лунный астропрогноз на 15 марта

Возможны травля и преследование, а также ревность и зависть со стороны партнеров. Не стоит начинать новые дела.

Лунный астропрогноз на 16 марта

Нейтральный день, в который стоит обойтись без конфликтов. Продолжайте начатые дела, новые оставьте на потом, поскольку они не принесут желаемых результатов.

Лунный астропрогноз на 17 марта

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам.

Лунный астропрогноз на 18 марта

В этот день лучше обойтись без любой активной деятельности. Сохраните жизненные силы и займитесь очищением ненужных контактов.

Лунный астропрогноз на 19 марта

Любая работа в этот день будет спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых неразрешенных проблем.

Лунный астропрогноз на 20 марта

Благоприятный день для крупных покупок и ремонтов. Возможны проблемы, но незначительные. Также рекомендуется прислушаться к советам партнеров.

Лунный астропрогноз на 21 марта

Неблагоприятный день, связанный с понижением общего жизненного тонуса организма, проявлением хронических заболеваний. Возможна депрессия.

Лунный астропрогноз на 22 марта

Хороший период для начинания занятий спортом или лечебного голодания. Рекомендуется обратить внимание на свои негативные качества и провести их анализ.

Лунный астропрогноз на 23 марта

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 24 марта

Принимая важные решения — хорошо их взвесьте, поскольку есть склонность к необоснованному риску. В целом — позитивный период для активных контактов и торговых операций.

Лунный астропрогноз на 25 марта

Не пренебрегайте собственными принципами и обязательствами, поскольку это может привести к существенным изменениям планов.

Лунный астропрогноз на 26 марта

Благоприятное время, в которое усиливается интуиция. Хорошо продвигается любая деятельность и легко налаживаются самые разнообразные контакты.

Лунный астропрогноз на 27 марта

Плодотворная дата для деловой активности, главное — все правильно и внимательно спланировать. Возникшие идеи могут получить большую поддержку со стороны.

Лунный астропрогноз на 28 марта

День для путешествий, поездок и переезда. Возможно проявление старых незавершенных дел.

Лунный астропрогноз на 29 марта

День борьбы с обольщениями, обманом и иллюзиями. Сегодня постарайтесь сдерживать себя и не допускать негативного отношения к окружающим людям.

Лунный астропрогноз на 30 марта

Благоприятное время для творчества, любви и духовных поисков. Хорошо продвигаются абсолютно любые дела — как важные, так и нет.

Лунный астропрогноз на 31 марта

Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам.