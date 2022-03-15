Победитель Битвы экстрасенсов на СТБ Максим Гордеев уверен, что Владимир Путин чувствует свою смерть, президента России предаст его ближайшее окружение.

— Россию ждет самый страшный крах, санкции — это цветочки. Путина ждет смерть от его же ближайших кадыровцев, которые почувствуют его слабость. По факту его предадут его же люди, — рассказал Гордеев в эфире Апостроф TV.

По его словам, смерть Путина наступит ближе к концу года и она будет внезапной.

Экстрасенс уверен, “после падения царя падет вся свита”. Россию ждет крах — одна из стран предложит финансовую помощь, но “великий народ” откажется. Они просядут еще ниже и в итоге упадут.

Гордеев не скрывает — Путин до смерти напуган, поэтому прячется в бункере.

— Путин не просто боится, он запуган до сумасшествия. Он параноик, он не будет сейчас доверять никому. Он чувствует свою смерть, он сейчас на пике опасности, поэтому он прячется и убегает в бункеры.

Ранее Магдалена Мочиовски также спрогнозировала смерть Путина от рук своих людей. По словам мольфарки, санкции Европы добьют Путина и окончательно изолируют от всего мира. Когда в Россию перестанут поступать миллиарды, у окружения Путина лопнет терпение.