2022 год станет роковым как для Владимира Путина, так и для всей России. Самый критический период в жизни диктатора приходится на начало июня.

Когда умрет Путин и что ожидает Россию в ближайшее время, эксклюзивно для Фактов ICTV спрогнозировал маг, участник Битвы экстрасенов Александр Кантонистов.

Маг убежден, с конца марта по 6 апреля в России будут “чистки” — неугодных режиму Путина будут отлавливать и давать реальные сроки. Ужесточение репрессий против мирного населения России будет продолжаться до июня.

Такие же репрессии ждут и в высоких кабинетах. Люди, находящиеся на высоких должностях и в высших военных чинах, могут даже пропадать без вести.

Настроения у российской “элиты” будут ухудшаться. Все больше людей, которые хоть как-то могут повлиять на руководство России, будут недовольны происходящим, ведь “гайки” будут закручиваться все сильнее.

Середина апреля будет переломной как для Украины, так и РФ. Этот переломный момент пойдет в нашу пользу, скорее всего, он будет связан с переговорным процессом в том числе. На тот момент уже должно быть четкое понимание дальнейшего процесса восстановления нашей страны и выведения путинских войск из Украины.

Репрессии в России будут набирать обороты до июня. Именно этот месяц выпадает для РФ переломным в плане возможности свержения власти и самого Путина. Так называемые российские “элиты” могут пытаться совершать переворот в стране, но он не будет массовым – скорее внутри самой элиты и кабинетов власти.

С начала июня для Путина начинается самый критический период в его жизни – это будут попытки отравления и физической расправы над диктатором. У Путина, скорее всего, обострится мания преследования, психические расстройства отразятся на его решениях по отношению к руководству РФ. Репрессии могут обостриться – свои люди ему будут казаться предателями. Это приведет к необдуманным поступкам, которые в дальнейшем ему только навредят.

Процесс восстания элит против Путина погасить уже не удастся. Это приведет к постепенной потере контроля над государством.

Пик жизни Путина наблюдается до августа-сентября 2022 года. В этот период очень высока вероятность его смерти. Скорее всего, она настанет внутри его кабинета.

Даже если Путин переживет этот период, 2022 год будет роковым – как для него, так и для экономики России.

Путин войдет в истории подавляющего большинства стран как второй Гитлер, убийца и кровожадный диктатор. В конце концов, даже история самой России это подтвердит.