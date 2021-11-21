Участник Битвы экстрасенсов на СТБ, черный маг и некромант Виктор Литовский назвал топ-3 самых злых знаков зодиака. Он пролил свет на темную сторону людей, которых стоит обходить стороной.

По словам Виктора, планета Марс отвечает за проявление воли человека, желания бороться, идти только вперед, не останавливаясь на препятствиях. Эти люди очень сильны по духу, настойчивы, очень резки и агрессивны в общении, а также беспощадны к врагам.

Экстрасенс уверен, что на первом месте в рейтинге — Овен. Помимо агрессивности, Марс наделил этот знак зодиака упрямством. Переубедить человека практически невозможно — он будет стоять на своем до последнего.

— Чаще злость и агрессия у Овна проявляется из-за того, что они просто не думают о последствиях, причиняя боль окружающим. Люди с этим знаком зодиака не привыкли накапливать в себе негатив, а стараются как можно быстрее опустошить себя и избавиться от него, выплеснуть все на других, — рассказывает черный маг.

На втором месте — Скорпион. Виктор уверяет, что люди с этим знаком зодиака очень надолго собирают свою обиду и злобу на людях. Но когда чаша терпения переполняется, обидчик может сильно пострадать. Причиной такого взрыва может быть даже мелочь. Причем Скорпионам хочется не только выплеснуть свой негатив, но и насолить человеку — все ради мести.

— Что мы можем сделать, чтобы Скорпион как можно быстрее успокоился? Это просто понять причину его гнева, обиды и постараться устранить ее, — уверяет некромант.

На третьем месте — Рак. Этому знаку зодиака свойственна закрытость, но это не относится к агрессивности.

— Люди, находящиеся рядом с Раками, их друзья, близкие должны быть всегда готовы к волне гнева. Они очень часто могут винить других в том, чего даже не делали, — предупреждает Виктор.

Причина в этом только одна — таким способом Раки оберегают себя, семью или близких. Можно сказать, что это своеобразная защитная реакция.

Также экстрасенс Дарья Постникова назвала тройку самых умных знаков зодиака. На первом месте — Водолей.