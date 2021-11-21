Учасник Битви екстрасенсів на СТБ, чорний маг та некромант Віктор Литовський назвав топ-3 найзліших знаків зодіаку. Він пролив світло на темний бік людей, яких варто оминати.

За словами Віктора, планета Марс відповідає за вияв волі людини, бажання боротися, йти лише вперед, не зупиняючись на перешкодах. Ці люди дуже сильні за духом, наполегливі, дуже різкі та агресивні у спілкуванні, а також нещадні до ворогів.

Екстрасенс впевнений, що на першому місці у рейтингу – Овен. Окрім агресивності, Марс наділив цей знак зодіаку впертістю. Переконати людину практично неможливо — вона стоятиме на своєму до останнього.

– Найчастіше злість та агресія у Овена проявляється через те, що вони просто не думають про наслідки, завдаючи біль оточенню. Люди з цим знаком зодіаку не звикли накопичувати в собі негатив, а намагаються якнайшвидше спустошити себе і позбутися його, виплеснути все на інших, – розповідає чорний маг.

На другому місці – Скорпіон. Віктор запевняє, що люди з цим знаком зодіаку дуже надовго накопичують свою образу та злість на людей. Але коли чаша терпіння переповнюється, кривдник може постраждати. Причиною такого вибуху може бути навіть дрібниця. Причому Скорпіонам хочеться не лише виплеснути свій негатив, а й насолити людині – все заради помсти.

– Що ми можемо зробити, щоб Скорпіон якнайшвидше заспокоївся? Це просто зрозуміти причину його гніву, образи та постаратися усунути її, – запевняє некромант.

На третьому місці – Рак. Цьому знаку зодіаку властива закритість, але це не стосується агресивності.

– Люди, що перебувають поряд з Раками, їхні друзі та близькі мають бути завжди готові до хвилі гніву. Вони дуже часто можуть звинувачувати інших у тому, чого навіть не робили, – попереджає Віктор.

Причина в цьому лише одна — у такий спосіб Раки оберігають себе, родину чи близьких. Можна сміливо сказати, що це своєрідна захисна реакція.

Також екстрасенс Дар’я Постнікова назвала трійку найрозумніших знаків зодіаку. На першому місці – Водолій.