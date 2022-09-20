Гороскоп на октябрь 2022 года эксклюзивно для Фактов ICTV составил ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель Битвы экстрасенсов в Украине, эксперт проекта Следствие ведут экстрасенсы (телеканал СТБ) Хаял Алекперов.

Овны

Октябрь для Овнов — время открытий. Представители знака смогут отыскать в себе скрытые таланты. Это поможет им заметно продвинуться в профессиональной сфере деятельности. Но вот в личной жизни семейным знакам звезды советуют быть сдержаннее. Ваша чрезмерная эмоциональность может стать причиной ссор с любимым человеком.

Тельцы

В этом месяце звезды советуют Тельцам быть внимательнее к своему внутреннему голосу. Ваша интуиция даст верные подсказки. В то время как советы окружающих наоборот могут повести по ложному пути. В конце октября обратите внимание на свое здоровье. Неприятной ложкой дегтя может стать обострение хронических заболеваний. И лучше вовремя позаботиться о профилактике недугов.

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Близнецы

Середина осени для Близнецов — прекрасная возможность исправить былые ошибки. Вполне вероятно, что вы столкнетесь с теми делами, в которых раньше наткнулись на серьезные преграды. Совет звезд — не бояться сделать еще одну попытку. В этот раз на вашей стороне сильный союзник — собственный опыт.

Раки

В этот период Раки могут слишком эмоционально реагировать на происходящие события, переживая по пустякам. Но не стоит тратить на это свою энергию. Сохранить внутреннюю гармонию и отвлечься от волнений поможет любимое дело. А потому в любой непонятной ситуации старайтесь переключаться на хобби. В конце месяца уделите внимание близким — им нужна будет ваша поддержка.

Львы

Октябрь для Львов — время творческих успехов. Вдохновение будет их верным спутником. А потому даже к самым скучным, рутинным делам представители знака смогут найти креативный подход. Конец месяца сулит финансовый прирост. Скорее всего, вы найдете дополнительный источник дохода.

Девы

В этот период Девы смогут немного переключиться и отдохнуть. Но не по причине того, что дел станет меньше. А потому что представители знака поменяют к ним свое отношение и больше внимания уделят себе. В делах любовных звезды сулят романтику. Одинокие Девы могут встретить свою любовь.

Весы

В октябре многие Весы решатся на серьезные перемены. То, что раньше казалось смелой мечтой, сейчас может стать реальностью. Главное — не откладывать свои начинания на потом, а делать уверенный шаг вперед. В сфере семейных отношений звезды советуют быть сдержаннее. Чрезмерная критика в адрес близких людей может стать причиной затяжных конфликтов.

Скорпионы

Не стоит остро реагировать на преграды, которые могут возникнуть на пути. Звезды советуют сделать паузу и внимательно посмотреть на ситуацию. Скорее всего, то, что кажется вам помехой, наоборот — удачная возможность. В середине месяца старайтесь не совершать серьезных покупок. Есть большая вероятность, что они будут невыгодными.

Стрельцы

Октябрь для Стрельцов — время карьерных успехов. Представители знака будут ставить перед собой много новых целей и быстро их достигать. Но вот в сфере личных отношений семейным Стрельцам стоит быть внимательнее. Есть большая вероятность, что давние и уже забытые конфликты разгорятся с новой силой. Совет звезд — чаще говорить по-душам, чтобы избежать недопонимания.

Козероги

Октябрь порадует Козерогов расширением возможностей и перспектив. Многие представители этого знака почувствуют себя на шаг ближе к мечте. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Звезды советуют набирать обороты. В конце месяца возможны приятные новости, связанные с семейной сферой.

Водолеи

В этом месяце Водолеям может показаться, что свои силы они тратят впустую. Но не торопитесь с выводами. Ваши старания обязательно вознаградятся, но немного позже. А потому запаситесь терпением и ни в коем случае не опускайте руки. Сейчас стоит поработать на перспективу.

Рыбы

Середина осени — не лучшее время для риска. Особенно, если он касается финансовой сферы. Есть большая вероятность денежных потерь. Зато личная сфера порадует представителей знака. Одиноким сердцам звезды сулят перспективные знакомства. Семейным же Рыбам — гармонию в отношениях. Самое время уладить давние разногласия.