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Все не так хорошо, как хотелось бы: мольфар предупредил о “последнем шаге” РФ с ядеркой

7 июля 2023, 07:57
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи застосує Росія  тактичну ядерну зброю проти українських військових

Применит ли Россия тактическое ядерное оружие против украинских военных, рассказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе.

По словам Гордеева, карты таро показывают очень сложную ситуацию.

— Я не могу сказать, что все так хорошо, как хотелось бы. У этих уродов есть такие мысли. Вероятность того, что они могут выпустить ядерное оружие, повысилась. Возможно оно будет не такое глобальное, что уничтожит миллионы людей, а локальное, — добавил мольфар.

Гордеев убежден, российские военные действительно боятся. Поэтому применение ядерного тактического оружия может быть “последним шагом”, если они поймут, что и в дальнейшем будут проигрывать.

— Нам надо настроиться на позитив, потому что с нами воюют не только физически, но и энергетически, информационно. Наша вера в победу и лучшее будущее может двигать не только горы, но и сунуть всю Россию как можно дальше в ад, — убежден мольфар.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Ядерна зброя
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