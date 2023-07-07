Применит ли Россия тактическое ядерное оружие против украинских военных, рассказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе.

По словам Гордеева, карты таро показывают очень сложную ситуацию.

— Я не могу сказать, что все так хорошо, как хотелось бы. У этих уродов есть такие мысли. Вероятность того, что они могут выпустить ядерное оружие, повысилась. Возможно оно будет не такое глобальное, что уничтожит миллионы людей, а локальное, — добавил мольфар.

Гордеев убежден, российские военные действительно боятся. Поэтому применение ядерного тактического оружия может быть “последним шагом”, если они поймут, что и в дальнейшем будут проигрывать.

— Нам надо настроиться на позитив, потому что с нами воюют не только физически, но и энергетически, информационно. Наша вера в победу и лучшее будущее может двигать не только горы, но и сунуть всю Россию как можно дальше в ад, — убежден мольфар.