Лунный календарь на декабрь 2022 насчитывает в себе много благоприятных, неблагоприятных и нейтральных дней. Чтобы знать, какие дела в какой день принесут ожидаемый результат, а в какой период их лучше отложить — необходимо ознакомиться с положительными и не очень числами.

Естественный спутник планеты Земля влияет на все живое. Так, у людей может повысится или понизиться активность, резко поменяться настроение и взгляды на некоторые вещи.

Факты ICTV составили детальній лунный календарь на декабрь 2022, чтобы вы смогли быть в курсе всех изменений.

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Фазы Луны в декабре 2022

1-7 декабря — растущая Луна.

8 декабря — полная Луна.

9-22 декабря — убывающая Луна.

23 декабря — новая Луна.

24-31 декабря — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 декабря

Благоприятное время начнется в деловой сфере. Дела, требующие большой активности, будут даваться легко.

Также в этот период полезны физические нагрузки и тренировки.

Лунный астропрогноз на 2 декабря

Неблагоприятный день. Будьте готовы к борьбе с обманом, иллюзиями и обольщениями. Возможно обострение конфликтов.

Лунный астропрогноз на 3 декабря

Положительный период для творчества и любви. Хорошо продвигаются любые дела, неудачи возможны, однако если и случатся, то кратковременно.

Лунный астропрогноз на 4 декабря

Позитивный и энергически мощный день. Воплощение планов приведет к желаемым результатам. Также можно отправиться в путешествие, которое принесет массу положительных эмоций.

Лунный астропрогноз на 5 декабря

Неблагоприятный день для любовных отношений. Возможны конфликты и разногласия. Будьте осторожнее с негативными эмоциями.

Лунный астропрогноз на 6 декабря

Период самоанализа. Можете подумать над своими ошибками и провести урок, взвесить, что было так, а что нет. Возможен всплеск творческой активности.

Лунный астропрогноз на 7 декабря

Хороший день для начинаний. Предложения найдут отклик, однако должны быть хорошо продуманы.

Лунный астропрогноз на 8 декабря

Большая вероятность конфликтов с родными. В общем — неблагоприятный лунный день, поскольку повышается тяга к негативному мышлению.

Лунный астропрогноз на 9 декабря

Нейтральный день, когда все находится в гармонии и равновесии. Может быть ощутим переизбыток сил, который лучше всего направить в творчество или заняться спортом.

Лунный астропрогноз на 10 декабря

Энергия может найти выход в необдуманных поступках и действиях. Направьте ее в творчество или посетите тренировку.

Лунный астропрогноз на 11 декабря

Могут возникнуть неожиданные проблемы, для решения которых понадобится благоразумие.

Лунный астропрогноз на 12 декабря

Лучше всего провести день дома, чтобы не посещать людных мест. Неблагоприятный день для брака.

Лунный астропрогноз на 13 декабря

Период для практик, духовного очищения и тренировки силы духа. Рекомендуется уединение.

Лунный астропрогноз на 14 декабря

Полезна коллективная робота, поездки, командировки, путешествия. Хорошее время для того, чтобы попробовать или начать что-то новое.

Лунный астропрогноз на 15 декабря

Время для саморазвития, самосовершенствования и созидания. Возможен пик скопления жизненной и психической энергии.

Лунный астропрогноз на 16 декабря

Противоречивый период. Возможна ревность со стороны партнера, недопонимание. Не стоит начинать новые дела.

Лунный астропрогноз на 17 декабря

Нейтральный день, когда нужно постараться не проявлять грубость и не влезать в конфликт. Рекомендуется продолжать начатые дела.

Лунный астропрогноз на 18 декабря

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам.

Лунный астропрогноз на 19 декабря

Сложный период, в который лучше воздержаться от любой активной деятельности. Сохраняйте жизненные силы и не распыляйте их на ненужные дела.

Лунный астропрогноз на 20 декабря

Потратьте время на решение старых дел, поскольку любая работа будет в этот день спориться. Хороший период для того, чтобы взглянуть на все с другой точки зрения. Полезно общение со старшим поколением.

Лунный астропрогноз на 21 декабря

Хороший день для крупных покупок. Также рекомендуется прислушиваться к советам партнеров.

Лунный астропрогноз на 22 декабря

День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные мысли.

Лунный астропрогноз на 23 декабря

Хорошо будет подвести итоги и завершить дела. Любые начинания стоит перенести на более благоприятный период. Идеальное время для избавления от пагубных привычек.

Лунный астропрогноз на 24 декабря

В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей, внимательно разбирать проблемы и вопросы как будущего периода, так и те, что остались нереализованными.

Лунный астропрогноз на 25 декабря

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими. Рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам.

Лунный астропрогноз на 26 декабря

Положительный период для деловых контактов и торговых операций. В это время возможно переосмысление нынешних взаимоотношений, так же быстро возникают новые знакомства и связи.

Лунный астропрогноз на 27 декабря

Можно строить планы и начинать что-то новое. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений.

Лунный астропрогноз на 28 декабря

Не стоит пренебрегать собственными принципами и долговыми обязательствами, поскольку это может поставить крест на запланированных начинаниях. Также стоит уделить внимание употребляемой пище.

Лунный астропрогноз на 29 декабря

Один из самых благоприятных дней. Продвигается научная или общественная деятельность, легко налаживаются самые разнообразные контакты.

Лунный астропрогноз на 30 декабря

Плодотворный период для деловой активности. Возникшие накануне идеи могут получить весомую поддержку со стороны других людей.

Лунный астропрогноз на 31 декабря

Сложное время для общения. Могут всплыть старые дела, которые отнимут много сил и времени.