В четверг, 9 июля, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 18 лунный день.

Хороший день для решения сложных вопросов. В 18 лунные сутки стоит просить прощения и прощать.

Если вы давно боялись кардинальных изменений – самое время действовать. 9 июля астрологи рекомендуют полагаться не только на свою интуицию, но и на разум.

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Умственные способности сегодня будут усилены. Для того чтобы обрести гармонию, в 18 лунный день стоит посвятить себя активному отдыху или искусству.

Без особых осложнений будут идти финансовые дела, капиталовложения будут также удачными.

В 18 лунный день могут быть конфликтные ситуации на работе, однако их решать можно спокойно, не тратя на это много сил.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.