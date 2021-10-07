Лунный календарь на ноябрь 2021 года предусматривает много благоприятных, продуктивных и нейтральных дней.

Каждая фаза Луны по-своему влияет на общее состояние, поведение и настроение человека. Поэтому именно с помощью лунного календаря можно узнать, когда стоит отложить те или иные дела, организовать поездку или завести новые знакомства.

Фазы Луны в ноябре 2021-го

1-4 ноября — убывающая Луна;

5 ноября — Новолуние;

6-18 ноября — растущая Луна;

19 ноября — Полнолуние;

20-30 ноября — убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 ноября

В этот день постарайтесь ограничить себя в общении, поскольку впоследствии могут возникнуть конфликты. Также не следует сильно активничать.

Лунный астропрогноз на 2 ноября

Благоприятный день, когда будет полезно отстраниться от суеты и повседневных проблем. В эту дату можно заметить то, что ранее было утрачено из виду, поэтому будьте внимательны.

Лунный астропрогноз на 3 ноября

Благоприятный лунный день, в который полезно быть активным и сохранять хорошее настроение. Кроме того, любые покупки пойдут на пользу.

Лунный астропрогноз на 4 ноября

В эту дату самочувствие может быть не самым лучшим, кроме того, могут проявиться хронические заболевания. Необходимо сконцентрироваться на положительных эмоциях и мыслях.

Лунный астропрогноз на 5 ноября

Время начать планировать то, что задумали ранее. Следует воздержаться от злости и скупости.

Также стоит обратить внимание на свой рацион и пищу, которую потребляете.

Лунный астропрогноз на 6 ноября

День активных действий, борьбы и напора. Кроме того, могут быть конфликты с близкими людьми, поэтому ограничьте себя в общении с ними в этот день. Постарайтесь подавлять все негативные эмоции и направьте энергию на физическую активность.

Лунный астропрогноз на 7 ноября

Неблагоприятный день, поэтому прежде чем принимать какое-то решение, стоит хорошо подумать и взвесить все за и против. Старайтесь не поддаваться провокациям, сохраняя спокойствие и здравый рассудок.

Лунный астропрогноз на 8 ноября

День хорош для активных контактов и торговых операций, однако при принятии решений хорошо их обдумайте.

Лунный астропрогноз на 9 ноября

В этот день особое внимание уделите пище, которую употребляете. Кроме того, можете смело браться за роботу, которую оставляли на потом.

Лунный астропрогноз на 10 ноября

Один из самых благоприятных дней, в который легко налаживаются любые контакты и романтическое общение с противоположным полом.

Лунный астропрогноз на 11 ноября

В этот лунный день будьте осторожны со словами и хорошо думайте перед тем, как что-то собираетесь сказать. Не стоит лгать, сплетничать и осуждать других. Не поддавайтесь на провокации и не тратьте свое время на пустые разговоры.

Лунный астропрогноз на 12 ноября

Благоприятный день для поездок, путешествий, а также самоанализа. На пользу пойдет разгрузочный день и голодание.

Лунный астропрогноз на 13 ноября

Опасный день, когда стоит быть осторожнее с иллюзиями, быть готовым к борьбе с обманом и обольщениями. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь своим страхам.

Лунный астропрогноз на 14 ноября

Эта дата благоприятна для реализации планов и движения вперед. Также хорошо пройдет коммуникация с близкими, которая поможет чувствовать себя увереннее.

Лунный астропрогноз на 15 ноября

Положительный день сильной энергии, которую стоит направить на завершение ранее начатых дел. В этот день стоит быть активным и не сидеть на месте.

Лунный астропрогноз на 16 ноября

Благоприятный день для романтических отношений. В эту дату хорошо будет преподнести подарок близкому человеку и проявить милосердие к тому, кому это необходимо.

Лунный астропрогноз на 17 ноября

Проанализируйте свои ошибки и разберитесь в том, что вы сделали не так. Кроме того, попробуйте извлечь из этого урок, тогда ваш авторитет среди окружающих поднимется.

Лунный астропрогноз на 18 ноября

Не распыляйтесь на мелочи, а направьте свою энергию на что-то более важное. Будьте решительны, чтобы все задуманное вышло в лучшем виде.

Лунный астропрогноз на 19 ноября

В этот день можно испортить общение с близким окружением. Не стоит поддаваться искушениям.

Лунный астропрогноз на 20 ноября

В 16-й лунный день все находится в равновесии. Если ощутите переизбыток сил, то направьте его в творческое русло или физическую активность.

Лунный астропрогноз на 21 ноября

Отличный день для заключения брака и сублимации половой энергии. Старайтесь не проводить этот день в одиночестве.

Лунный астропрогноз на 22 ноября

День самоанализа — посмотрите на себя со стороны и откажитесь от иллюзий. Не стоит поддаваться чужой воле.

Лунный астропрогноз на 23 ноября

Лучше всего провести этот день дома и посвятить нравственному очищению. Неблагоприятный день для заключения брака и любых других партнерских соглашений.

Лунный астропрогноз на 24 ноября

Идеальный день для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа. Желательно побыть в одиночестве, поскольку возможны конфликты.

Лунный астропрогноз на 25 ноября

В этот день хорошо пройдут всевозможные поездки, путешествие или командировка. Также полезно будет направить свою энергию на физическую активность.

Лунный астропрогноз на 26 ноября

Прекрасный день для того, чтобы раскрыть свои таланты и способности. Используйте интеллект, распознавайте знаки и знамения.

Лунный астропрогноз на 27 ноября

Неблагоприятный день для каких-либо начинаний. Возможна ревность и зависть со стороны партнеров.

Лунный астропрогноз на 28 ноября

24-й лунный день — нейтральный. Постарайтесь не конфликтовать и строить отношения с другими людьми без грубой силы.

Лунный астропрогноз на 29 ноября

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам, сконцентрируйтесь на духовных проблемах. Хорошо будет выспаться и отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 30 ноября

Критически сложный и неблагоприятный день. Воздержитесь от любой активности и сохраните жизненные силы.