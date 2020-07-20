В понедельник, 20 июля, Луна пребывает в знаке Рак. Это 29 лунный день.

Это хорошее время для стабильности. В понедельник будут налаживаться дела с начальством, а все финансовые дела будут легко решаться.

В 29 лунный день повышается эмоциональная чувствительность. Стоит осторожнее и спокойнее реагировать на замечания.

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Астрологи рекомендуют посвятить себя в этот день карьере. Не стоит отвлекаться на дела, которые в будущем будут бесполезными.

Также это удачный день для саморазвития и получения новых навыков. Чтобы в дальнейшем не пришлось жалеть о совершенных поступках, стоит заранее продумать свой план действий в сложной ситуации.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.