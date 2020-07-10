В пятницу, 10 июля, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 20 лунный день.

Это хороший день для улучшения своих профессиональных навыков и сближения с коллегами. В пятницу хорошо будут складываться все финансовые дела.

В 20 лунный день астрологи рекомендуют полностью сконцентрироваться на самом важном и постараться избегать конфликтных ситуаций.

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Чтобы вам не пришлось в ближайшее время извиняться за сказанные слова, стоит внимательно обдумывать то, что вы говорите.

К деньгам в этот день стоит относиться с осторожностью, не стоит тратиться на то, что в дальнейшем не принесет вам пользы и удовольствия.

10 июля полезными будут прогулки на свежем воздухе. Посвятите себя близким, проведите время с семьей или друзьями.

В 20 лунный день стоит отказаться от приема жирной пищи, есть вероятность, что из-за нее могут быть проблемы с желудком.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.