Каждая девушка хотя бы раз в жизни гадала на игральных картах. Обратиться к картам можно с любым вопросом, ведь существуют различные гадания на будущего мужа, друзей, работу и учебу.

Как правильно гадать на игральных картах, читайте в материале Фактов ICTV.

Значение каждой карты

Значение каждой игральной карты поможет четко читать свои расклады. Поэтому перед тем, как начинать гадать, стоит ознакомиться с толкованием мастей.

Чтобы гадание получилось максимально точное, стоит расшифровать каждую карту отдельно и попытаться прочитать их вместе.

Бубны

Их стихия — земля. Эти карты трактуют бизнес, путешествия, собственное дело и реализацию.

Двойка — успешные переговоры.

Тройка — будете заключать выгодные дела; успешное инвестирование.

Четверка — прислушивайтесь к сомнениям и внутреннему голосу.

Пятерка — возможны финансовые трудности.

Шестерка — стоит пересмотреть свои расходы; дальняя дорога.

Семерка — успех в делах; мелкие неприятности.

Восьмерка — будете покупать жилье; переезд.

Девятка — удачное знакомство.

Десятка — если вы начинаете новое дело, оно завершится успешно, ваше желание исполнится.

Валет — молодой военный.

Дама — девушка или женщина, которая будет рядом.

Король — мужчина, готовый к созданию семьи; женатый мужчина.

Туз — финансовое благосостояние, бизнес, наследство.

Трефы

Стихия масти — огонь. Эти карты связаны с финансами, властью и успехами.

Двойка — не стоит доверять коллегам; внимательно наблюдайте за людьми рядом.

Тройка — вас могут отправить в командировку; повышение.

Четверка — преодоление внутренних препятствий; будете избавляться от страхов.

Пятерка — могут быть проблемы со здоровьем.

Шестерка — совет отложить создание бизнеса, не стоит переезжать или отправляться в дальний путь.

Семерка — успех в делах.

Восьмерка — повышение на работе или прибыль.

Девятка — брак, но неудачный.

Десятка — успех в начинаниях.

Валет — скоро встретите юношу.

Дама — женщина, лидер, начальница.

Король — человек, который предложит помощь.

Туз — хорошие изменения во всех сферах, внутренняя трансформация.

Пики

Пики означают ложь, предательство, обман. Их стихия — воздух.

Двойка — увольнение, проблемы на работе.

Тройка — незначительные проблемы.

Четверка — могут начаться проблемы с любимым; измена.

Пятерка — не упустите возможность.

Шестерка — поездку лучше отложить.

Семерка — ссоры.

Восьмерка — могут быть проблемы со здоровьем, отсутствие хорошего настроения.

Девятка — конец отношений, развод.

Десятка — мечта не станет реальностью.

Валет — аферист, мошенник рядом.

Дама — злая женщина, возможны неприятности со стороны женщин.

Король — жестокий человек, соперник.

Туз — плохие новости, потеря.

Червы

Это стихия воды, поэтому эти карты связаны с романтикой, отношениями и эмоциями.

Двойка — крепкая дружба.

Тройка — треугольник в отношениях.

Четверка — отношения с партнером могут испортиться.

Пятерка — недоразумение, которое быстро разрешится.

Шестерка — гармоничные отношения с близкими людьми.

Семерка — слушайте свою интуицию.

Восьмерка — любовные отношения быстро изменятся.

Девятка — успех; брак.

Десятка — исполнится ваше желание.

Валет — молодой человек рядом.

Дама — взрослая женщина рядом.

Король — взрослый мужчина.

Туз — новые отношения, влюбленность.

Как подготовить колоду к гаданию и как правильно гадать

Колода должна быть новая. На картах запрещено играть, иначе расклад не будет точным. Покупайте новую колоду на растущую Луну. Чтобы настроить колоду, ее нужно три раза перетасовать и оставить на три недели, не трогая. Если человек не будет с вами гадать, тасовать колоду ему запрещено. Во время гадания проговорите свой вопрос четко мысленно несколько раз. Карты снимают только левой рукой. Гадать нужно в полной тишине и в чистом помещении. Во время гадания не стоит сидеть со скрещенными ногами и руками. Раскладывать колоду нужно в хорошем настроении. Во время менструации женщинам не разрешается прикасаться к картам, ведь в эти дни прогноз будет ошибочным.

Раньше женщины читали специальное заклинание над новыми картами: Нужна мне служба верная. 36 карт разных мастей, скажите правду о том, чего бояться, на что надеяться и за какую работу браться. Раскроете правду – будет вольница, не скажете — размечу вас по чистому полю. Картам доброе слово крепкое.

Люди верили, что заклинание поможет узнать всю правду и карты откроют все тайны.

Гадания на игральных картах

Гадание на любовь

Найдите в колоде короля, который соответствует вашему типу мужчины. Поместите карту в центр стола. Перетасуйте колоду и постоянно думайте о любимом. Сдвиньте колоду на себя левым мизинцем. Снимите три верхние карты и положите их на короля: они расскажут, что у мужчины на сердце.

Еще три карты положите справа и слева от короля – они символизируют, чем возлюбленный живет сейчас, о чем думает. Теперь положите еще три карты сверху — информация о его будущем.

Три карты снизу — будут говорить о его прошлом.

Гадание на будущее с мужчиной

Найдите в колоде даму и короля (это будете вы и ваш возлюбленный). Карту короля положите слева, а даму — справа. Обязательно оставьте между ними свободное место.

Перетасуйте колоду и сдвиньте ее левым мизинцем на себя. Снимайте карты одну за другой, картинками вверх.

У вас получится такой расклад: две карты слева от короля и справа от дамы – информация, которую молодые скрывают друг от друга.

Следующие две карты внизу у короля и дамы – планы на ближайшее будущее. Две карты сверху — мысли любимых друг о друге. Две карты слева от крайних карт короля, две справа от крайних карт дамы – препятствия, которые мешают гармоничным отношениям с каждой стороны.

Также положите по одной карте под короля и даму — они покажут истинные чувства мужчины и женщины. Чтобы узнать о прошлом, настоящем и будущем, поместите две между королем и дамой три раза по две карты.

Раскрывать и толковать гадания стоит в том же порядке, в котором вы раскладывали карты.

Гадание на ближайшее будущее

Этот ритуал поможет узнать о событиях, которые будут происходить в следующие три месяца:

Колоду тщательно перетасуйте в течение 1-2 мин. В мыслях держите вопрос. Начинайте снимать половину колоды на себя.

Левой рукой возьмите пять верхних карт и выложите в один ряд. Повторите процедуру трижды. Каждый новый ряд размещайте под предыдущим. Достаньте еще одну карту и положите ее рядом.

Всего получится пять вертикальных рядов, состоящих из трех элементов. Каждый столб отвечает за свою сферу: