Каждая девушка хотя бы раз в жизни гадала на игральных картах. Обратиться к картам можно с любым вопросом, ведь существуют различные гадания на будущего мужа, друзей, работу и учебу.
Как правильно гадать на игральных картах, читайте в материале Фактов ICTV.
Значение каждой карты
Значение каждой игральной карты поможет четко читать свои расклады. Поэтому перед тем, как начинать гадать, стоит ознакомиться с толкованием мастей.
Чтобы гадание получилось максимально точное, стоит расшифровать каждую карту отдельно и попытаться прочитать их вместе.
Бубны
Их стихия — земля. Эти карты трактуют бизнес, путешествия, собственное дело и реализацию.
- Двойка — успешные переговоры.
- Тройка — будете заключать выгодные дела; успешное инвестирование.
- Четверка — прислушивайтесь к сомнениям и внутреннему голосу.
- Пятерка — возможны финансовые трудности.
- Шестерка — стоит пересмотреть свои расходы; дальняя дорога.
- Семерка — успех в делах; мелкие неприятности.
- Восьмерка — будете покупать жилье; переезд.
- Девятка — удачное знакомство.
- Десятка — если вы начинаете новое дело, оно завершится успешно, ваше желание исполнится.
- Валет — молодой военный.
- Дама — девушка или женщина, которая будет рядом.
- Король — мужчина, готовый к созданию семьи; женатый мужчина.
- Туз — финансовое благосостояние, бизнес, наследство.
Трефы
Стихия масти — огонь. Эти карты связаны с финансами, властью и успехами.
- Двойка — не стоит доверять коллегам; внимательно наблюдайте за людьми рядом.
- Тройка — вас могут отправить в командировку; повышение.
- Четверка — преодоление внутренних препятствий; будете избавляться от страхов.
- Пятерка — могут быть проблемы со здоровьем.
- Шестерка — совет отложить создание бизнеса, не стоит переезжать или отправляться в дальний путь.
- Семерка — успех в делах.
- Восьмерка — повышение на работе или прибыль.
- Девятка — брак, но неудачный.
- Десятка — успех в начинаниях.
- Валет — скоро встретите юношу.
- Дама — женщина, лидер, начальница.
- Король — человек, который предложит помощь.
- Туз — хорошие изменения во всех сферах, внутренняя трансформация.
Пики
Пики означают ложь, предательство, обман. Их стихия — воздух.
- Двойка — увольнение, проблемы на работе.
- Тройка — незначительные проблемы.
- Четверка — могут начаться проблемы с любимым; измена.
- Пятерка — не упустите возможность.
- Шестерка — поездку лучше отложить.
- Семерка — ссоры.
- Восьмерка — могут быть проблемы со здоровьем, отсутствие хорошего настроения.
- Девятка — конец отношений, развод.
- Десятка — мечта не станет реальностью.
- Валет — аферист, мошенник рядом.
- Дама — злая женщина, возможны неприятности со стороны женщин.
- Король — жестокий человек, соперник.
- Туз — плохие новости, потеря.
Червы
Это стихия воды, поэтому эти карты связаны с романтикой, отношениями и эмоциями.
- Двойка — крепкая дружба.
- Тройка — треугольник в отношениях.
- Четверка — отношения с партнером могут испортиться.
- Пятерка — недоразумение, которое быстро разрешится.
- Шестерка — гармоничные отношения с близкими людьми.
- Семерка — слушайте свою интуицию.
- Восьмерка — любовные отношения быстро изменятся.
- Девятка — успех; брак.
- Десятка — исполнится ваше желание.
- Валет — молодой человек рядом.
- Дама — взрослая женщина рядом.
- Король — взрослый мужчина.
- Туз — новые отношения, влюбленность.
Как подготовить колоду к гаданию и как правильно гадать
- Колода должна быть новая. На картах запрещено играть, иначе расклад не будет точным.
- Покупайте новую колоду на растущую Луну.
- Чтобы настроить колоду, ее нужно три раза перетасовать и оставить на три недели, не трогая.
- Если человек не будет с вами гадать, тасовать колоду ему запрещено.
- Во время гадания проговорите свой вопрос четко мысленно несколько раз.
- Карты снимают только левой рукой.
- Гадать нужно в полной тишине и в чистом помещении.
- Во время гадания не стоит сидеть со скрещенными ногами и руками.
- Раскладывать колоду нужно в хорошем настроении.
- Во время менструации женщинам не разрешается прикасаться к картам, ведь в эти дни прогноз будет ошибочным.
Раньше женщины читали специальное заклинание над новыми картами: Нужна мне служба верная. 36 карт разных мастей, скажите правду о том, чего бояться, на что надеяться и за какую работу браться. Раскроете правду – будет вольница, не скажете — размечу вас по чистому полю. Картам доброе слово крепкое.
Люди верили, что заклинание поможет узнать всю правду и карты откроют все тайны.
Гадания на игральных картах
Гадание на любовь
Найдите в колоде короля, который соответствует вашему типу мужчины. Поместите карту в центр стола. Перетасуйте колоду и постоянно думайте о любимом. Сдвиньте колоду на себя левым мизинцем. Снимите три верхние карты и положите их на короля: они расскажут, что у мужчины на сердце.
Еще три карты положите справа и слева от короля – они символизируют, чем возлюбленный живет сейчас, о чем думает. Теперь положите еще три карты сверху — информация о его будущем.
Три карты снизу — будут говорить о его прошлом.
Гадание на будущее с мужчиной
Найдите в колоде даму и короля (это будете вы и ваш возлюбленный). Карту короля положите слева, а даму — справа. Обязательно оставьте между ними свободное место.
Перетасуйте колоду и сдвиньте ее левым мизинцем на себя. Снимайте карты одну за другой, картинками вверх.
У вас получится такой расклад: две карты слева от короля и справа от дамы – информация, которую молодые скрывают друг от друга.
Следующие две карты внизу у короля и дамы – планы на ближайшее будущее. Две карты сверху — мысли любимых друг о друге. Две карты слева от крайних карт короля, две справа от крайних карт дамы – препятствия, которые мешают гармоничным отношениям с каждой стороны.
Также положите по одной карте под короля и даму — они покажут истинные чувства мужчины и женщины. Чтобы узнать о прошлом, настоящем и будущем, поместите две между королем и дамой три раза по две карты.
Раскрывать и толковать гадания стоит в том же порядке, в котором вы раскладывали карты.
Гадание на ближайшее будущее
Этот ритуал поможет узнать о событиях, которые будут происходить в следующие три месяца:
Колоду тщательно перетасуйте в течение 1-2 мин. В мыслях держите вопрос. Начинайте снимать половину колоды на себя.
Левой рукой возьмите пять верхних карт и выложите в один ряд. Повторите процедуру трижды. Каждый новый ряд размещайте под предыдущим. Достаньте еще одну карту и положите ее рядом.
Всего получится пять вертикальных рядов, состоящих из трех элементов. Каждый столб отвечает за свою сферу:
- 1 — о чем стоит знать;
- 2 — сердечные дела;
- 3 — дом;
- 4 — прошлое;
- 5 — будущее;
- отдельная карта — поможет решать проблему.