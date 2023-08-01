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Астрология

Гадание на игральных картах: как правильно это делать и значение каждой масти

1 августа 2023, 16:31
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Гральні карти, гадання, азартні ігри, гра, ворожіння
Источник: Unsplash

Каждая девушка хотя бы раз в жизни гадала на игральных картах. Обратиться к картам можно с любым вопросом, ведь существуют различные гадания на будущего мужа, друзей, работу и учебу.

Как правильно гадать на игральных картах, читайте в материале Фактов ICTV.

Значение каждой карты

Значение каждой игральной карты поможет четко читать свои расклады. Поэтому перед тем, как начинать гадать, стоит ознакомиться с толкованием мастей.

Чтобы гадание получилось максимально точное, стоит расшифровать каждую карту отдельно и попытаться прочитать их вместе.

Бубны

Их стихия — земля. Эти карты трактуют бизнес, путешествия, собственное дело и реализацию.

  • Двойка — успешные переговоры.
  • Тройка — будете заключать выгодные дела; успешное инвестирование.
  • Четверка — прислушивайтесь к сомнениям и внутреннему голосу.
  • Пятерка — возможны финансовые трудности.
  • Шестерка — стоит пересмотреть свои расходы; дальняя дорога.
  • Семерка — успех в делах; мелкие неприятности.
  • Восьмерка — будете покупать жилье; переезд.
  • Девятка — удачное знакомство.
  • Десятка — если вы начинаете новое дело, оно завершится успешно, ваше желание исполнится.
  • Валет — молодой военный.
  • Дама — девушка или женщина, которая будет рядом.
  • Король — мужчина, готовый к созданию семьи; женатый мужчина.
  • Туз — финансовое благосостояние, бизнес, наследство.

Трефы

Стихия масти — огонь. Эти карты связаны с финансами, властью и успехами.

  • Двойка — не стоит доверять коллегам; внимательно наблюдайте за людьми рядом.
  • Тройка — вас могут отправить в командировку; повышение.
  • Четверка — преодоление внутренних препятствий; будете избавляться от страхов.
  • Пятерка — могут быть проблемы со здоровьем.
  • Шестерка — совет отложить создание бизнеса, не стоит переезжать или отправляться в дальний путь.
  • Семерка — успех в делах.
  • Восьмерка — повышение на работе или прибыль.
  • Девятка — брак, но неудачный.
  • Десятка — успех в начинаниях.
  • Валет — скоро встретите юношу.
  • Дама — женщина, лидер, начальница.
  • Король — человек, который предложит помощь.
  • Туз — хорошие изменения во всех сферах, внутренняя трансформация.

Пики

Пики означают ложь, предательство, обман. Их стихия — воздух.

  • Двойка — увольнение, проблемы на работе.
  • Тройка — незначительные проблемы.
  • Четверка — могут начаться проблемы с любимым; измена.
  • Пятерка — не упустите возможность.
  • Шестерка — поездку лучше отложить.
  • Семерка — ссоры.
  • Восьмерка — могут быть проблемы со здоровьем, отсутствие хорошего настроения.
  • Девятка — конец отношений, развод.
  • Десятка — мечта не станет реальностью.
  • Валет — аферист, мошенник рядом.
  • Дама — злая женщина, возможны неприятности со стороны женщин.
  • Король — жестокий человек, соперник.
  • Туз — плохие новости, потеря.

Червы

Это стихия воды, поэтому эти карты связаны с романтикой, отношениями и эмоциями.

  • Двойка — крепкая дружба.
  • Тройка — треугольник в отношениях.
  • Четверка — отношения с партнером могут испортиться.
  • Пятерка — недоразумение, которое быстро разрешится.
  • Шестерка — гармоничные отношения с близкими людьми.
  • Семерка — слушайте свою интуицию.
  • Восьмерка — любовные отношения быстро изменятся.
  • Девятка — успех; брак.
  • Десятка — исполнится ваше желание.
  • Валет — молодой человек рядом.
  • Дама — взрослая женщина рядом.
  • Король — взрослый мужчина.
  • Туз — новые отношения, влюбленность.

Как подготовить колоду к гаданию и как правильно гадать

Гральні карти, гадання, азартні ігри, гра, ворожіння

Фото: Unsplash

  1. Колода должна быть новая. На картах запрещено играть, иначе расклад не будет точным.
  2. Покупайте новую колоду на растущую Луну.
  3. Чтобы настроить колоду, ее нужно три раза перетасовать и оставить на три недели, не трогая.
  4. Если человек не будет с вами гадать, тасовать колоду ему запрещено.
  5. Во время гадания проговорите свой вопрос четко мысленно несколько раз.
  6. Карты снимают только левой рукой.
  7. Гадать нужно в полной тишине и в чистом помещении.
  8. Во время гадания не стоит сидеть со скрещенными ногами и руками.
  9. Раскладывать колоду нужно в хорошем настроении.
  10. Во время менструации женщинам не разрешается прикасаться к картам, ведь в эти дни прогноз будет ошибочным.

Раньше женщины читали специальное заклинание над новыми картами: Нужна мне служба верная. 36 карт разных мастей, скажите правду о том, чего бояться, на что надеяться и за какую работу браться. Раскроете правду – будет вольница, не скажете — размечу вас по чистому полю. Картам доброе слово крепкое.

Люди верили, что заклинание поможет узнать всю правду и карты откроют все тайны.

Гадания на игральных картах

Гадание на любовь

Найдите в колоде короля, который соответствует вашему типу мужчины. Поместите карту в центр стола. Перетасуйте колоду и постоянно думайте о любимом. Сдвиньте колоду на себя левым мизинцем. Снимите три верхние карты и положите их на короля: они расскажут, что у мужчины на сердце.

Еще три карты положите справа и слева от короля – они символизируют, чем возлюбленный живет сейчас, о чем думает. Теперь положите еще три карты сверху — информация о его будущем.

Три карты снизу — будут говорить о его прошлом.

Гадание на будущее с мужчиной

Найдите в колоде даму и короля (это будете вы и ваш возлюбленный). Карту короля положите слева, а даму — справа. Обязательно оставьте между ними свободное место.

Перетасуйте колоду и сдвиньте ее левым мизинцем на себя. Снимайте карты одну за другой, картинками вверх.

У вас получится такой расклад: две карты слева от короля и справа от дамы – информация, которую молодые скрывают друг от друга.

Следующие две карты внизу у короля и дамы – планы на ближайшее будущее. Две карты сверху — мысли любимых друг о друге. Две карты слева от крайних карт короля, две справа от крайних карт дамы – препятствия, которые мешают гармоничным отношениям с каждой стороны.

Также положите по одной карте под короля и даму — они покажут истинные чувства мужчины и женщины. Чтобы узнать о прошлом, настоящем и будущем, поместите две между королем и дамой три раза по две карты.

Раскрывать и толковать гадания стоит в том же порядке, в котором вы раскладывали карты.

Гадание на ближайшее будущее

Этот ритуал поможет узнать о событиях, которые будут происходить в следующие три месяца:

Колоду тщательно перетасуйте в течение 1-2 мин. В мыслях держите вопрос. Начинайте снимать половину колоды на себя.

Левой рукой возьмите пять верхних карт и выложите в один ряд. Повторите процедуру трижды. Каждый новый ряд размещайте под предыдущим. Достаньте еще одну карту и положите ее рядом.

Всего получится пять вертикальных рядов, состоящих из трех элементов. Каждый столб отвечает за свою сферу:

  • 1 — о чем стоит знать;
  • 2 — сердечные дела;
  • 3 — дом;
  • 4 — прошлое;
  • 5 — будущее;
  • отдельная карта — поможет решать проблему.
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