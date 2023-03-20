Сегодня большой популярностью обладают разнообразные способы изучения своей личности. Наверное, всем интересно узнать предназначение, сильные стороны и кармические хвосты своей души.
Одним из способов, которые помогут познать свою душу лучше, является Аркан судьбы. Используя дату своего рождения можно узнать свой личный Аркан, который характеризует личностные качества и способен многое рассказать о человеке.
Как узнать свой Аркан судьбы по дате рождения и что означают каждый аркан, читайте в материале Фактов ICTV.
Аркан судьбы: что это значит и как вычислить?
Аркан судьбы, или также называемый аркан Таро, это термин, связанный с картами Таро, который указывает на текущее состояние судьбы человека и его будущего.
Дело в том, что в колоде карт Таро – 22 старших Аркана. Каждый из этих Арканов имеет свое символическое значение, может характеризовать личные качества человека и даже его слабости.
Развивая качества своего Аркана, человек может быстрее найти свое истинное предназначение и место в социуме.
Зачем знать свой Аркан судьбы? Знание своего Аркана судьбы может помочь человеку лучше понять себя и свою жизнь.
Аркан открывает информацию о возможностях и проблемах, которые могут ожидать человека в будущем, и дает определенную характеристику происходящим сейчас событиям.
Как рассчитать Аркан судьбы по дате рождения?
Для того чтобы узнать свой Аркан, нужно сложить все числа даты рождения. Если у вас получится число, больше 22, то от него нужно вычесть 22. В случае, если ваше число вышло меньше 22, то это ваш Аркан судьбы.
Например, ваша дата рождения 24.11.1997. Вам необходимо сложить все числа вместе: 2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 7 = 34. получилось больше 22, поэтому 34-22 = 12. то есть ваш Аркан равен 12.
В случае, если ваша дата рождения 01.02.1990 = 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0. Здесь Аркан равен 22.
Арканы судьбы: расшифровка
Зная свой Аркан судьбы, вы можете легко понять свою цель, узнать сильные и слабые стороны своей личности и работать с ними.
1 Аркан – Маг
Людей первого Аркана можно охарактеризовать как активных, деятельных, твердых и волевых. Вы отличаетесь жизненной силой и энергией.
Маги всегда знают чего хотят, имеют творческую жилку и большой потенциал. Обычно они авторитеты среди окружающих. У них есть желание иметь свой бизнес и постоянно саморазвиваться!
Первый Аркан принадлежит новаторам и лидерам.
Но вам нужно развивать коммуникативные навыки, произношение, навыки оратора. Также важно работать над силой своего ума и получать новые знания, навыки.
2 Аркан – Верховная Жрица
Люди этого Аркана обладают сильной интуицией, тайными знаниями, могут даже иметь экстрасенсорные способности. Обычно они тонкие, эмоциональные, но в то же время терпеливые.
Среди супер способностей — тонко чувствовать людей, их настроение и сокровенные желания. Верховные жрицы чаще всего становятся учителями, психологи, воспитателями, коучами и дипломатами.
Люди второго Аркана умеют скрывать негативные эмоции, прекрасно коммуницируют с окружающими. Они могут привлекать в свою жизнь все то, что захотят. Но для этого нужно работать над своим мировосприятием.
В минусе люди второго Аркана капризны, недоверчивы, разговорчивы, чрезмерно эмоциональны. Часто считают, что мир к ним несправедлив.
3 Аркан – Императрица
Этот аркан несет любовь, радость, заботу и нежность. Людям этого Аркана имеют большой запас жизненных сил, интуитивно знают как расти в сторону материнства, создания семьи.
Вам очень важно постоянно чувствовать себя любимыми и любить самим. Обычно тройки очень привлекательны.
Аркан Императрицы олицетворяет земное плодородие. Эти люди любят комфорт, хорошую еду, вещи. Кстати, по этому критерию выбирают партнеров по бизнесу и в жизни. Тройки очень темпераментные, активные и любвеобильные.
В минусе это эгоисты, склонные к беспорядочным половым связям. Такие люди склонны к скандалам, любят высказывать претензии, также возможны финансовые проблемы.
4 Аркан – Император
Эти люди очень властны, уверены в себе и активны. В плюсе склонны к дисциплине, амбициозны и обладают развитой силой воли. Могут быть успешными спортсменами, руководителями, политиками, бизнесменами. Они прирожденные лидеры, но имеют вспыльчивый и непростой характер.
Четверкам стоит опасаться собственного упрямства, деспотизма и щепетильности. Их лень способна погубить все перспективы.
Также стоит бороться с гордыней и учиться контролировать эмоции.
5 Аркан – Верховный Жрец
Эти люди превыше всего ставят порядок и закон. Большое значение для них имеет семья. Это хорошие учителя, управленцы, к которым тянутся окружающие.
Также Эта карта связана с кармой. Считается, что люди с этим Арканом пришли на Землю с чистой душой, незапятнанной плохими починками. В прошлой жизни они вели праведный образ жизни, помогали другим.
В минусе пятерки проявляют излишнюю консервативность, постоянно поучают, навязывают свои правила. С трудом отпускают детей и стремятся установить контроль.
6 Аркан – Влюбленные
Это добрые, спокойные и миролюбивые люди. Часто они сталкиваются с трудными жизненными выборами, например, между любовью и карьерой.
Шестерки имеют утонченный вкус, любят все красивое, искусство, музыку. Обычно эти люди стильно одеваются и притягивают людей к себе.
Вы очень цените интеллект, красоту и следите за внешним видом.
В минусе они мстительны, зажаты, с низкой самооценкой, постоянно ищут одобрения окружающих, зависимы от чужого мнения.
7 Аркан – Колесница
Люди с таким Арканом любят побеждать, преодолевать трудности и воплощать свои замыслы, мечты в жизнь. Для них очень важно получать то, чего они хотят.
Они смелые и решительные, нацелены на карьеру и самореализацию. Они хорошие командные игроки, любят рисковать.
Отрицательные черты: безынициативность, трусость, неумение отдыхать, боязнь ответственности, враждебность, агрессивность.
8 Аркан – Сила
Вы очень ответственные, искренние, надежные партнеры, с трезвым взглядом на жизнь. Верны в браке и любви. Люди с восьмым Арканом имеют от природы боевой характер, умеют отстаивать собственные границы!
Они смелые, отважные, часто рискуют, но всегда имеют на это личные причины.
В минусе — необъективные, безответственные, всегда ищущие виновных, эгоистичные, оскорбительные, считающие, что мир к ним несправедлив.
9 Аркан – Отшельник
Это самодостаточные и мудрые люди. Часто бывают закрытыми, девятки преимущественно интроверты. Они осознают свою цель и понимают истинные потребности.
Они чувствуют себя некомфортно на шумных вечеринках или многолюдных мероприятиях, поэтому прекрасно функционируют в тишине и покое.
Отрицательные черты: эгоизм, гордыня, депрессивное состояние. Могут переживать разочарование в любви. Им стоит больше работать над мрачностью, замкнутостью и социальными страхами.
10 Аркан – Колесо Фортуны
Энергия счастья и процветания. Это очень успешные личности, которые любят энергию, успех и движение. Таких людей сопровождает удача, они позитивны, любят путешествия, генераторы идей, душа компании.
Люди с этим Арканом мечтатели и путешественники, очень любят все новое, культуру и искусство. Фортуна — это успех и деньги, материальный комфорт.
Но в минусе их могут грозить долги, опускают руки, не верят в свои силы.
Им важно развивать связь с высшими силами, в противном случае — будут плыть против течения и сталкиваться с множеством трудностей.
11 Аркан – Справедливость
Эти люди обладают лидерскими качествами. Они любят справедливость и борются за нее повсюду! Люди с Арканом справедливости имеют склонность к юриспруденции, но власть может их испортить.
Как правило, такие люди имеют острый ум, и обладают сильной волей. Вы сильны духом, энергичны, всегда идете к победному концу. Часто скрывают эмоции, но верные семьянины.
В минусе оказывают давление на близких, конфликтные, упрямые, бывают агрессивные и грубые. А неумение отдыхать приводит к потере энергии и болезням.
12 Аркан – Повешенный
Это сострадательные, терпеливые, дипломатичные люди с высоким уровнем сочувствия. Любят творчество и очень ценят семью.
В минусе эти люди чрезмерно жертвенны, склонны к иллюзиям, лени и зависимостям (депрессии, апатии, часто зависают в проблемах).
13 Аркан – Смерть
Люди с этим Арканом очень харизматичны, лидеры, борцы за справедливость. Обладают сильной энергетикой, поэтому могут быть загадочными и мистическими.
Людям этого Аркана важно понять — для получения чего-то нового, сперва нужно освободить место для этого.
Отрицательные качества: склонность к саморазрушению, суициду, жестокость, боязнь перемен.
14 Аркан – Умеренность
Это спокойные, уравновешенные люди, очень терпимые к окружающим. Обычно они мягкие, не любят конфликты. Такие люди стремятся к гармонии.
Эти люди умеют слушать других, часто дают меткие советы. Вы обладаете невероятной интуицией и чувством меры.
В минусе это ленивые, жадные, необъективные, неуравновешенные люди, которые могут страдать от зависимостей.
15 Аркан– Дьявол
Люди, рожденные с Арканом Дьявола — харизматичные лидеры и очень привлекательные. Их жизнь полна любви и интересных любовных историй.
Они наделены даром безусловного принятия, очаровательны и харизматичны, легко достигают материальных целей и авторитета в обществе.
15 Аркан может также проявляться с отрицательной стороны. Эти люди подвергаются постоянным искушениям и различным проверкам судьбы, которые помогают укрепить дух.
16 Аркан – Башня
Люди с этим Арканом всегда самостоятельно выстраивают свою жизнь. Это касается и карьеры, и любви, и собственного тела. Они всегда достигают высоких результатов и реализуют потенциал.
Эти люди энергичные, с хорошей интуицией, отличные организаторы. Также могут реализовать себя в строительстве, дизайне, архитектуре.
Отрицательные черты: склонность к агрессии, приступы ярости, экстремальные решения.
17 Аркан – Звезда
Вы неординарны, энергичны, реализуете себя в творчестве. Люди с Арканом Звезда интуитивно выбирают верное направление для самореализации, поэтому могут легко стать экспертами в любой сфере.
Это спокойные и уравновешенные люди, которые любят общение. Они легко находят общий язык с другими, поэтому у них много знакомых, друзей и поклонников.
В минусе это непризнанные гении, всегда недовольные, напыщенные и скучные. Также могут быть финансовые проблемы.
18 Аркан – Луна
Развитая фантазия и творческий потенциал – вот как можно охарактеризовать людей с этим Арканом.
Вы обладаете хорошим воображением, интуицией, очень харизматичны и с удовольствием занимаетесь бытом. Обычно такие люди строят карьеру в психологии.
Отрицательные черты: могут страдать от зависимостей, склонны к депрессиям, лицемерны, конфликтны.
19 Аркан – Солнце
Это люди лидеры, успешные, харизматичные и уверенные. Они любят находиться в центре внимания, всегда оптимистично настроены. Это ярко выраженные экстраверты!
Люди с Арканом солнца любят детей и призваны дарить позитив, радостью, тепло и любовь.
К отрицательным чертам стоит отнести: властность, жестокость, самовлюбленность, эгоистичность.
20 Аркан – Страшный суд
Это люди с чистой кармой. В прошлой жизни они вели правильный образ жизни, поэтому сейчас важно не испортить репутацию. Судьба часто дарит их хорошие подарки!
В плюсе это мудрые, талантливые и не конфликтующие люди. Они ценят семью, поэтому ставят ее на первое место!
В минусе: не осознающие своего потенциала, чрезмерно консервативные, забывчивые, могут превращаться в домашних тиранов.
21 Аркан – Мир
Людям этого аркана важно чувствовать завершенность процесса и быть довольными собственной жизнью! Они идут к своим целям уверенно и быстро!
Им важно постоянно учиться, набираться опыта и саморазвиваться. Также способны легко разрешать споры. Люди с Арканом мир наделены необычными способностями, склонны к целительству.
В минусе это агрессивные, нетерпимые люди.
22 Аркан – Шут
Это безусловные лидеры, творческие натуры, любят быть в центре внимания, легко относятся к собственным ошибкам. Эти люди открыты ко всему новому, любят путешествовать.
Они очень неординарные и талантливые. Людям с этим Арканом трудно выбрать одну дорогу, поэтому они часто занимаются несколькими делами параллельно.
Отрицательные стороны: бывают инфантильными, импульсивными, непоколебимыми в своей правоте.