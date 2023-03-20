Сегодня большой популярностью обладают разнообразные способы изучения своей личности. Наверное, всем интересно узнать предназначение, сильные стороны и кармические хвосты своей души.

Одним из способов, которые помогут познать свою душу лучше, является Аркан судьбы. Используя дату своего рождения можно узнать свой личный Аркан, который характеризует личностные качества и способен многое рассказать о человеке.

Как узнать свой Аркан судьбы по дате рождения и что означают каждый аркан, читайте в материале Фактов ICTV.

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Аркан судьбы: что это значит и как вычислить?

Аркан судьбы, или также называемый аркан Таро, это термин, связанный с картами Таро, который указывает на текущее состояние судьбы человека и его будущего.

Дело в том, что в колоде карт Таро – 22 старших Аркана. Каждый из этих Арканов имеет свое символическое значение, может характеризовать личные качества человека и даже его слабости.

Развивая качества своего Аркана, человек может быстрее найти свое истинное предназначение и место в социуме.

Зачем знать свой Аркан судьбы? Знание своего Аркана судьбы может помочь человеку лучше понять себя и свою жизнь.

Аркан открывает информацию о возможностях и проблемах, которые могут ожидать человека в будущем, и дает определенную характеристику происходящим сейчас событиям.

Как рассчитать Аркан судьбы по дате рождения?

Для того чтобы узнать свой Аркан, нужно сложить все числа даты рождения. Если у вас получится число, больше 22, то от него нужно вычесть 22. В случае, если ваше число вышло меньше 22, то это ваш Аркан судьбы.

Например, ваша дата рождения 24.11.1997. Вам необходимо сложить все числа вместе: 2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 7 = 34. получилось больше 22, поэтому 34-22 = 12. то есть ваш Аркан равен 12.

В случае, если ваша дата рождения 01.02.1990 = 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0. Здесь Аркан равен 22.

Арканы судьбы: расшифровка

Зная свой Аркан судьбы, вы можете легко понять свою цель, узнать сильные и слабые стороны своей личности и работать с ними.

1 Аркан – Маг

Людей первого Аркана можно охарактеризовать как активных, деятельных, твердых и волевых. Вы отличаетесь жизненной силой и энергией.

Маги всегда знают чего хотят, имеют творческую жилку и большой потенциал. Обычно они авторитеты среди окружающих. У них есть желание иметь свой бизнес и постоянно саморазвиваться!

Первый Аркан принадлежит новаторам и лидерам.

Но вам нужно развивать коммуникативные навыки, произношение, навыки оратора. Также важно работать над силой своего ума и получать новые знания, навыки.

2 Аркан – Верховная Жрица

Люди этого Аркана обладают сильной интуицией, тайными знаниями, могут даже иметь экстрасенсорные способности. Обычно они тонкие, эмоциональные, но в то же время терпеливые.

Среди супер способностей — тонко чувствовать людей, их настроение и сокровенные желания. Верховные жрицы чаще всего становятся учителями, психологи, воспитателями, коучами и дипломатами.

Люди второго Аркана умеют скрывать негативные эмоции, прекрасно коммуницируют с окружающими. Они могут привлекать в свою жизнь все то, что захотят. Но для этого нужно работать над своим мировосприятием.

В минусе люди второго Аркана капризны, недоверчивы, разговорчивы, чрезмерно эмоциональны. Часто считают, что мир к ним несправедлив.

3 Аркан – Императрица

Этот аркан несет любовь, радость, заботу и нежность. Людям этого Аркана имеют большой запас жизненных сил, интуитивно знают как расти в сторону материнства, создания семьи.

Вам очень важно постоянно чувствовать себя любимыми и любить самим. Обычно тройки очень привлекательны.

Аркан Императрицы олицетворяет земное плодородие. Эти люди любят комфорт, хорошую еду, вещи. Кстати, по этому критерию выбирают партнеров по бизнесу и в жизни. Тройки очень темпераментные, активные и любвеобильные.

В минусе это эгоисты, склонные к беспорядочным половым связям. Такие люди склонны к скандалам, любят высказывать претензии, также возможны финансовые проблемы.

4 Аркан – Император

Эти люди очень властны, уверены в себе и активны. В плюсе склонны к дисциплине, амбициозны и обладают развитой силой воли. Могут быть успешными спортсменами, руководителями, политиками, бизнесменами. Они прирожденные лидеры, но имеют вспыльчивый и непростой характер.

Четверкам стоит опасаться собственного упрямства, деспотизма и щепетильности. Их лень способна погубить все перспективы.

Также стоит бороться с гордыней и учиться контролировать эмоции.

5 Аркан – Верховный Жрец

Эти люди превыше всего ставят порядок и закон. Большое значение для них имеет семья. Это хорошие учителя, управленцы, к которым тянутся окружающие.

Также Эта карта связана с кармой. Считается, что люди с этим Арканом пришли на Землю с чистой душой, незапятнанной плохими починками. В прошлой жизни они вели праведный образ жизни, помогали другим.

В минусе пятерки проявляют излишнюю консервативность, постоянно поучают, навязывают свои правила. С трудом отпускают детей и стремятся установить контроль.

6 Аркан – Влюбленные

Это добрые, спокойные и миролюбивые люди. Часто они сталкиваются с трудными жизненными выборами, например, между любовью и карьерой.

Шестерки имеют утонченный вкус, любят все красивое, искусство, музыку. Обычно эти люди стильно одеваются и притягивают людей к себе.

Вы очень цените интеллект, красоту и следите за внешним видом.

В минусе они мстительны, зажаты, с низкой самооценкой, постоянно ищут одобрения окружающих, зависимы от чужого мнения.

7 Аркан – Колесница

Люди с таким Арканом любят побеждать, преодолевать трудности и воплощать свои замыслы, мечты в жизнь. Для них очень важно получать то, чего они хотят.

Они смелые и решительные, нацелены на карьеру и самореализацию. Они хорошие командные игроки, любят рисковать.

Отрицательные черты: безынициативность, трусость, неумение отдыхать, боязнь ответственности, враждебность, агрессивность.

8 Аркан – Сила

Вы очень ответственные, искренние, надежные партнеры, с трезвым взглядом на жизнь. Верны в браке и любви. Люди с восьмым Арканом имеют от природы боевой характер, умеют отстаивать собственные границы!

Они смелые, отважные, часто рискуют, но всегда имеют на это личные причины.

В минусе — необъективные, безответственные, всегда ищущие виновных, эгоистичные, оскорбительные, считающие, что мир к ним несправедлив.

9 Аркан – Отшельник

Это самодостаточные и мудрые люди. Часто бывают закрытыми, девятки преимущественно интроверты. Они осознают свою цель и понимают истинные потребности.

Они чувствуют себя некомфортно на шумных вечеринках или многолюдных мероприятиях, поэтому прекрасно функционируют в тишине и покое.

Отрицательные черты: эгоизм, гордыня, депрессивное состояние. Могут переживать разочарование в любви. Им стоит больше работать над мрачностью, замкнутостью и социальными страхами.

10 Аркан – Колесо Фортуны

Энергия счастья и процветания. Это очень успешные личности, которые любят энергию, успех и движение. Таких людей сопровождает удача, они позитивны, любят путешествия, генераторы идей, душа компании.

Люди с этим Арканом мечтатели и путешественники, очень любят все новое, культуру и искусство. Фортуна — это успех и деньги, материальный комфорт.

Но в минусе их могут грозить долги, опускают руки, не верят в свои силы.

Им важно развивать связь с высшими силами, в противном случае — будут плыть против течения и сталкиваться с множеством трудностей.

11 Аркан – Справедливость

Эти люди обладают лидерскими качествами. Они любят справедливость и борются за нее повсюду! Люди с Арканом справедливости имеют склонность к юриспруденции, но власть может их испортить.

Как правило, такие люди имеют острый ум, и обладают сильной волей. Вы сильны духом, энергичны, всегда идете к победному концу. Часто скрывают эмоции, но верные семьянины.

В минусе оказывают давление на близких, конфликтные, упрямые, бывают агрессивные и грубые. А неумение отдыхать приводит к потере энергии и болезням.

12 Аркан – Повешенный

Это сострадательные, терпеливые, дипломатичные люди с высоким уровнем сочувствия. Любят творчество и очень ценят семью.

В минусе эти люди чрезмерно жертвенны, склонны к иллюзиям, лени и зависимостям (депрессии, апатии, часто зависают в проблемах).

13 Аркан – Смерть

Люди с этим Арканом очень харизматичны, лидеры, борцы за справедливость. Обладают сильной энергетикой, поэтому могут быть загадочными и мистическими.

Людям этого Аркана важно понять — для получения чего-то нового, сперва нужно освободить место для этого.

Отрицательные качества: склонность к саморазрушению, суициду, жестокость, боязнь перемен.

14 Аркан – Умеренность

Это спокойные, уравновешенные люди, очень терпимые к окружающим. Обычно они мягкие, не любят конфликты. Такие люди стремятся к гармонии.

Эти люди умеют слушать других, часто дают меткие советы. Вы обладаете невероятной интуицией и чувством меры.

В минусе это ленивые, жадные, необъективные, неуравновешенные люди, которые могут страдать от зависимостей.

15 Аркан– Дьявол

Люди, рожденные с Арканом Дьявола — харизматичные лидеры и очень привлекательные. Их жизнь полна любви и интересных любовных историй.

Они наделены даром безусловного принятия, очаровательны и харизматичны, легко достигают материальных целей и авторитета в обществе.

15 Аркан может также проявляться с отрицательной стороны. Эти люди подвергаются постоянным искушениям и различным проверкам судьбы, которые помогают укрепить дух.

16 Аркан – Башня

Люди с этим Арканом всегда самостоятельно выстраивают свою жизнь. Это касается и карьеры, и любви, и собственного тела. Они всегда достигают высоких результатов и реализуют потенциал.

Эти люди энергичные, с хорошей интуицией, отличные организаторы. Также могут реализовать себя в строительстве, дизайне, архитектуре.

Отрицательные черты: склонность к агрессии, приступы ярости, экстремальные решения.

17 Аркан – Звезда

Вы неординарны, энергичны, реализуете себя в творчестве. Люди с Арканом Звезда интуитивно выбирают верное направление для самореализации, поэтому могут легко стать экспертами в любой сфере.

Это спокойные и уравновешенные люди, которые любят общение. Они легко находят общий язык с другими, поэтому у них много знакомых, друзей и поклонников.

В минусе это непризнанные гении, всегда недовольные, напыщенные и скучные. Также могут быть финансовые проблемы.

18 Аркан – Луна

Развитая фантазия и творческий потенциал – вот как можно охарактеризовать людей с этим Арканом.

Вы обладаете хорошим воображением, интуицией, очень харизматичны и с удовольствием занимаетесь бытом. Обычно такие люди строят карьеру в психологии.

Отрицательные черты: могут страдать от зависимостей, склонны к депрессиям, лицемерны, конфликтны.

19 Аркан – Солнце

Это люди лидеры, успешные, харизматичные и уверенные. Они любят находиться в центре внимания, всегда оптимистично настроены. Это ярко выраженные экстраверты!

Люди с Арканом солнца любят детей и призваны дарить позитив, радостью, тепло и любовь.

К отрицательным чертам стоит отнести: властность, жестокость, самовлюбленность, эгоистичность.

20 Аркан – Страшный суд

Это люди с чистой кармой. В прошлой жизни они вели правильный образ жизни, поэтому сейчас важно не испортить репутацию. Судьба часто дарит их хорошие подарки!

В плюсе это мудрые, талантливые и не конфликтующие люди. Они ценят семью, поэтому ставят ее на первое место!

В минусе: не осознающие своего потенциала, чрезмерно консервативные, забывчивые, могут превращаться в домашних тиранов.

21 Аркан – Мир

Людям этого аркана важно чувствовать завершенность процесса и быть довольными собственной жизнью! Они идут к своим целям уверенно и быстро!

Им важно постоянно учиться, набираться опыта и саморазвиваться. Также способны легко разрешать споры. Люди с Арканом мир наделены необычными способностями, склонны к целительству.

В минусе это агрессивные, нетерпимые люди.

22 Аркан – Шут

Это безусловные лидеры, творческие натуры, любят быть в центре внимания, легко относятся к собственным ошибкам. Эти люди открыты ко всему новому, любят путешествовать.

Они очень неординарные и талантливые. Людям с этим Арканом трудно выбрать одну дорогу, поэтому они часто занимаются несколькими делами параллельно.

Отрицательные стороны: бывают инфантильными, импульсивными, непоколебимыми в своей правоте.