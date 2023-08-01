Кожна дівчина хоча б раз у житті ворожила на гральних картах. Звернутися до карт можна з будь-яким питанням, адже існують ворожіння на майбутнього чоловіка, друзів, роботу й навчання.
Як правильно ворожити на гральних картах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Значення кожної карти
Значення кожної гральної карти допоможе чітко читати свої розклади. Тому перед тим, як починати ворожити, варто ознайомитися з тлумаченням мастей.
Щоб розклад вийшов максимально точним, варто розшифрувати кожну картку окремо та спробувати прочитати їх разом.
Бубни
Стихія бубни – земля. Ці карти трактують бізнес, подорожі, власну справу та реалізацію.
- Двійка – успішні переговори.
- Трійка – будете укладати вигідні справи; успішне інвестування.
- Четвірка – прислухайтеся до сумнівів та внутрішнього голосу.
- П’ятірка – можливі фінансові труднощі.
- Шістка – варто переглянути свої витрати; далека дорога.
- Сімка – успіх у справах; дрібні неприємності.
- Вісімка – будете купувати житло; переїзд.
- Дев’ятка – вдале знайомство.
- Десятка – якщо ви починаєте нову справу, вона завершиться успішно, ваше бажання здійсниться.
- Валет – молодий військовий.
- Дама – дівчина чи жінка, що буде поруч.
- Король – чоловік, який готовий до створення сімʼї; одружений чоловік.
- Туз – фінансовий добробут, бізнес, спадок.
Трефи
Стихія масті – вогонь. Ці карти асоціюються з фінансами, владою та успіхами.
- Двійка – не варто довіряти колегам; уважно спостерігайте за людьми поруч.
- Трійка – вас можуть відправити у відрядження; підвищення.
- Четвірка – подолання внутрішніх перешкод; будете позбуватися страхів.
- П’ятірка – можуть бути проблеми зі здоров’ям.
- Шістка – порада відкласти створення бізнесу, не варто переїздити чи відправлятися у далеку дорогу.
- Сімка – успіх у справах.
- Вісімка – підвищення на роботі або прибуток.
- Дев’ятка – шлюб, але невдалий.
- Десятка – успіх у починаннях.
- Валет – скоро зустрінете юнака.
- Дама – жінка, лідер, начальниця.
- Король – чоловік, який запропонує допомогу.
- Туз – хороші зміни в усіх сферах, внутрішня трансформація.
Піки
Піки означають брехню, зраду, обман. Їх стихія – повітря.
- Двійка – звільнення, проблеми на роботі.
- Трійка – незначні проблеми.
- Четвірка – можуть початися проблеми з коханим; зрада.
- П’ятірка – не пропустіть можливість.
- Шістка – поїздку краще відкласти.
- Сімка – сварки.
- Вісімка – можуть бути проблеми зі здоров’ям, відсутність гарного настрою.
- Дев’ятка – кінець взаємин, розлучення.
- Десятка – мрія не стане реальністю.
- Валет – аферист, шахрай поруч.
- Дама – зла жінка, можливі неприємності з боку жінок.
- Король – жорстокий чоловік, суперник.
- Туз – погані новини, втрата.
Черви
Це стихія води, тому ці карти пов’язані з романтикою, стосунками та емоціями.
- Двійка – міцна дружба.
- Трійка – трикутник у стосунках.
- Четвірка – відносини з партнером можуть зіпсуватися.
- П’ятірка – непорозуміння, яке швидко вирішиться.
- Шістка – гармонійні стосунки з близькими людьми.
- Сімка – слухайте свою інтуїцію.
- Вісімка – любовні стосунки швидко зміняться.
- Дев’ятка – успіх; шлюб.
- Десятка – здійсниться ваше бажання.
- Валет – молодий чоловік поруч.
- Дама – доросла жінка поруч.
- Король – дорослий чоловік.
- Туз – нові відносини, закоханість.
Як підготувати колоду до гадання та як правильно ворожити
- Колода має бути нова. На картах заборонено грати, інакше розклад не буде точним.
- Купуйте нову колоду на зростаючий Місяць.
- Щоб налаштувати колоду, її потрібно тричі перетасувати та залишити на три тижні, не чіпаючи.
- Якщо людина не буде з вами ворожити, тасувати колоду їй заборонено.
- Під час ворожіння проговоріть своє питання чітко подумки кілька разів.
- Карти знімають лише лівою рукою.
- Ворожити потрібно в повній тиші та в чистому приміщенні.
- Під час ворожіння не варто сидіти зі схрещеними ногами та руками.
- Розкладати колоду потрібно у хорошому гуморі.
- Під час менструації жінкам заборонено торкатися карт. Адже у ці дні прогноз буде помилковим.
Раніше жінки читали спеціальне заклинання над новими картами: Потрібна мені служба вірна. 36 карт різних мастей, скажіть правду про те, чого боятися, на що сподіватися і за яку роботу братися. Розкриєте правду – буде вольниця, не скажете – розметаю вас по чистому полю. Картам добре слово міцне.
Люди вірили, що заклинання допоможе дізнатися всю правду і карти відкриють усі таємниці.
Ворожіння на гральних картах
Ворожіння на любов
Знайдіть у колоді короля, який відповідає вашому типу чоловіка. Покладіть карту в центрі столу. Перетасуйте колоду і постійно думайте про коханого. Зсуньте колоду на себе лівим мізинцем. Зніміть верхні три карти та покладіть їх на короля: вони розкажуть, що у чоловіка на серці.
Ще три карти покладіть справа та зліва від короля – вони символізують, чим коханий живе зараз, про що думає. Тепер покладіть ще три карти зверху – інформація про його майбутнє.
Три карти знизу – будуть говорити про його минуле.
Ворожіння на майбутнє з чоловіком
Знайдіть у колоді даму й короля (це будете ви та ваш коханий). Карту короля покладіть зліва, а даму – справа. Обов’язково залиште між ними вільне місце.
Перетасуйте колоду та посуньте її лівим мізинцем на себе. Знімайте карти одна за одною, картинками вгору.
У вас вийде такий розклад: дві карти зліва від короля і праворуч від дами – інформація, яку молоді приховують одне від одного.
Наступні дві карти внизу в короля і дами – плани на найближче майбутнє. Дві карти зверху – думки коханих одне про одного. Дві карти зліва від крайніх карт короля, дві праворуч від крайніх карт дами – перешкоди, які заважають гармонійним стосункам з кожного боку.
Також покладіть по одній карті під короля та даму – вони покажуть справжні почуття чоловіка та жінки. Щоб дізнатися про минуле, сьогодення та майбутнє, покладіть між королем та дамою тричі по дві карти.
Розкривати й тлумачити ворожіння варто у тому ж порядку, в якому ви розкладали карти.
Ворожіння на найближче майбутнє
Цей ритуал допоможе дізнатися про події, які відбуватимуться у наступні три місяці:
Колоду ретельно перетасуйте протягом 1-2 хв. У думках тримайте питання. Починайте знімати половину колоди до себе.
Лівою рукою візьміть пʼять верхніх карт та викладіть в один ряд. Повторіть процедуру тричі. Кожен новий ряд розміщуйте під попереднім. Дістаньте ще одну карту та покладіть її поруч.
Усього вийде пʼять вертикальних рядів, що складаються з трьох елементів. Кожен стовпчик відповідає за свою сферу:
- 1 – про що варто знати;
- 2 – серцеві справи;
- 3 – дім;
- 4 – минуле;
- 5 – майбутнє;
- окрема карта – допоможе розв’язати проблему.