Кожна дівчина хоча б раз у житті ворожила на гральних картах. Звернутися до карт можна з будь-яким питанням, адже існують ворожіння на майбутнього чоловіка, друзів, роботу й навчання.

Як правильно ворожити на гральних картах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Значення кожної карти

Значення кожної гральної карти допоможе чітко читати свої розклади. Тому перед тим, як починати ворожити, варто ознайомитися з тлумаченням мастей.

Щоб розклад вийшов максимально точним, варто розшифрувати кожну картку окремо та спробувати прочитати їх разом.

Бубни

Стихія бубни – земля. Ці карти трактують бізнес, подорожі, власну справу та реалізацію.

Двійка – успішні переговори.

Трійка – будете укладати вигідні справи; успішне інвестування.

Четвірка – прислухайтеся до сумнівів та внутрішнього голосу.

П’ятірка – можливі фінансові труднощі.

Шістка – варто переглянути свої витрати; далека дорога.

Сімка – успіх у справах; дрібні неприємності.

Вісімка – будете купувати житло; переїзд.

Дев’ятка – вдале знайомство.

Десятка – якщо ви починаєте нову справу, вона завершиться успішно, ваше бажання здійсниться.

Валет – молодий військовий.

Дама – дівчина чи жінка, що буде поруч.

Король – чоловік, який готовий до створення сімʼї; одружений чоловік.

Туз – фінансовий добробут, бізнес, спадок.

Трефи

Стихія масті – вогонь. Ці карти асоціюються з фінансами, владою та успіхами.

Двійка – не варто довіряти колегам; уважно спостерігайте за людьми поруч.

Трійка – вас можуть відправити у відрядження; підвищення.

Четвірка – подолання внутрішніх перешкод; будете позбуватися страхів.

П’ятірка – можуть бути проблеми зі здоров’ям.

Шістка – порада відкласти створення бізнесу, не варто переїздити чи відправлятися у далеку дорогу.

Сімка – успіх у справах.

Вісімка – підвищення на роботі або прибуток.

Дев’ятка – шлюб, але невдалий.

Десятка – успіх у починаннях.

Валет – скоро зустрінете юнака.

Дама – жінка, лідер, начальниця.

Король – чоловік, який запропонує допомогу.

Туз – хороші зміни в усіх сферах, внутрішня трансформація.

Піки

Піки означають брехню, зраду, обман. Їх стихія – повітря.

Двійка – звільнення, проблеми на роботі.

Трійка – незначні проблеми.

Четвірка – можуть початися проблеми з коханим; зрада.

П’ятірка – не пропустіть можливість.

Шістка – поїздку краще відкласти.

Сімка – сварки.

Вісімка – можуть бути проблеми зі здоров’ям, відсутність гарного настрою.

Дев’ятка – кінець взаємин, розлучення.

Десятка – мрія не стане реальністю.

Валет – аферист, шахрай поруч.

Дама – зла жінка, можливі неприємності з боку жінок.

Король – жорстокий чоловік, суперник.

Туз – погані новини, втрата.

Черви

Це стихія води, тому ці карти пов’язані з романтикою, стосунками та емоціями.

Двійка – міцна дружба.

Трійка – трикутник у стосунках.

Четвірка – відносини з партнером можуть зіпсуватися.

П’ятірка – непорозуміння, яке швидко вирішиться.

Шістка – гармонійні стосунки з близькими людьми.

Сімка – слухайте свою інтуїцію.

Вісімка – любовні стосунки швидко зміняться.

Дев’ятка – успіх; шлюб.

Десятка – здійсниться ваше бажання.

Валет – молодий чоловік поруч.

Дама – доросла жінка поруч.

Король – дорослий чоловік.

Туз – нові відносини, закоханість.

Як підготувати колоду до гадання та як правильно ворожити

Колода має бути нова. На картах заборонено грати, інакше розклад не буде точним. Купуйте нову колоду на зростаючий Місяць. Щоб налаштувати колоду, її потрібно тричі перетасувати та залишити на три тижні, не чіпаючи. Якщо людина не буде з вами ворожити, тасувати колоду їй заборонено. Під час ворожіння проговоріть своє питання чітко подумки кілька разів. Карти знімають лише лівою рукою. Ворожити потрібно в повній тиші та в чистому приміщенні. Під час ворожіння не варто сидіти зі схрещеними ногами та руками. Розкладати колоду потрібно у хорошому гуморі. Під час менструації жінкам заборонено торкатися карт. Адже у ці дні прогноз буде помилковим.

Раніше жінки читали спеціальне заклинання над новими картами: Потрібна мені служба вірна. 36 карт різних мастей, скажіть правду про те, чого боятися, на що сподіватися і за яку роботу братися. Розкриєте правду – буде вольниця, не скажете – розметаю вас по чистому полю. Картам добре слово міцне.

Люди вірили, що заклинання допоможе дізнатися всю правду і карти відкриють усі таємниці.

Ворожіння на гральних картах

Ворожіння на любов

Знайдіть у колоді короля, який відповідає вашому типу чоловіка. Покладіть карту в центрі столу. Перетасуйте колоду і постійно думайте про коханого. Зсуньте колоду на себе лівим мізинцем. Зніміть верхні три карти та покладіть їх на короля: вони розкажуть, що у чоловіка на серці.

Ще три карти покладіть справа та зліва від короля – вони символізують, чим коханий живе зараз, про що думає. Тепер покладіть ще три карти зверху – інформація про його майбутнє.

Три карти знизу – будуть говорити про його минуле.

Ворожіння на майбутнє з чоловіком

Знайдіть у колоді даму й короля (це будете ви та ваш коханий). Карту короля покладіть зліва, а даму – справа. Обов’язково залиште між ними вільне місце.

Перетасуйте колоду та посуньте її лівим мізинцем на себе. Знімайте карти одна за одною, картинками вгору.

У вас вийде такий розклад: дві карти зліва від короля і праворуч від дами – інформація, яку молоді приховують одне від одного.

Наступні дві карти внизу в короля і дами – плани на найближче майбутнє. Дві карти зверху – думки коханих одне про одного. Дві карти зліва від крайніх карт короля, дві праворуч від крайніх карт дами – перешкоди, які заважають гармонійним стосункам з кожного боку.

Також покладіть по одній карті під короля та даму – вони покажуть справжні почуття чоловіка та жінки. Щоб дізнатися про минуле, сьогодення та майбутнє, покладіть між королем та дамою тричі по дві карти.

Розкривати й тлумачити ворожіння варто у тому ж порядку, в якому ви розкладали карти.

Ворожіння на найближче майбутнє

Цей ритуал допоможе дізнатися про події, які відбуватимуться у наступні три місяці:

Колоду ретельно перетасуйте протягом 1-2 хв. У думках тримайте питання. Починайте знімати половину колоди до себе.

Лівою рукою візьміть пʼять верхніх карт та викладіть в один ряд. Повторіть процедуру тричі. Кожен новий ряд розміщуйте під попереднім. Дістаньте ще одну карту та покладіть її поруч.

Усього вийде пʼять вертикальних рядів, що складаються з трьох елементів. Кожен стовпчик відповідає за свою сферу: