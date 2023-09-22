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Она их притягивает: мольфар увидел, попадут ли дроны в квартиру Симоньян

22 сентября 2023, 17:24
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Симоньян дрони

Российская пропагандистка и телеведущая Маргарита Симоньян в каждой программе вспоминает, как возле ее квартиры упали два беспилотника. Таролог Макс Гордеев сказал, что у карт на это есть ответ с тонким юмором. Ведь они показали, что Симоньян является просто магнитом для дронов. У карт она ассоциируется с девяткой пентаклей, отметил мольфар.

— Пентакли — это такие круги, символизирующие дроны. То есть она притягивает к себе беспилотники. Есть небольшая вероятность того, что она может на них наткнуться, — разъяснил Макс Гордеев.

Впрочем, тех, кто ждал стопроцентного положительного ответа о попадании дронов в квартиру Симоньян, ответ разочарует, добавил таролог.

Я скажу, что возле нее. Возможно, ее пугают, возможно, она просто живет в том месте, где дроны были или будут. Но я не вижу, что ее чемто заденет в этот момент, сказал Гордеев.

Ранее мольфар уже увидел страх, появившийся у Маргариты Симоньян. По его прогнозам, деньги, которые прокремлевская пропагандистка получает за свои услуги, не помогут ей решить проблемы со здоровьем.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Дрони Российская пропаганда
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