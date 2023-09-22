— Пентакли — это такие круги, символизирующие дроны. То есть она притягивает к себе беспилотники. Есть небольшая вероятность того, что она может на них наткнуться, — разъяснил Макс Гордеев.

Впрочем, тех, кто ждал стопроцентного положительного ответа о попадании дронов в квартиру Симоньян, ответ разочарует, добавил таролог.

— Я скажу, что возле нее. Возможно, ее пугают, возможно, она просто живет в том месте, где дроны были или будут. Но я не вижу, что ее чем—то заденет в этот момент, — сказал Гордеев.

Ранее мольфар уже увидел страх, появившийся у Маргариты Симоньян. По его прогнозам, деньги, которые прокремлевская пропагандистка получает за свои услуги, не помогут ей решить проблемы со здоровьем.

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