Багатства прокремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян не допоможуть їй вирішити проблеми зі здоров’ям. У неї явні ускладення, які будуть дедалі сильніше і сильніше тиснути на неї, і тут справа не в медицині – страх просто так не подолати.

Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розкрив, які багатства отримала Симоньян за брудну пропаганду.

– Гроші не допоможуть їй позбутися гнітючого стану. У неї щось відбувається зі здоров’ям і нервовою системою. Бачу, що в неї з’явився дуже сильний страх, – запевняє мольфар.

Гордєєв додав, що вона й далі підіграватиме Кремлю з пропагандою на телебаченні.

– Бачу, що вона дуже багато на себе взяла і з цим багатством не впорається, – вважає Макс.

Раніше мольфар розкрив, які гроші отримали Скабєєва і Попов за пропаганду в РФ. Як виявилося, чоловік Ольги отримує значно менше за свою дружину. Однак Соловйов заробляє помітно більше за всіх їх разом узятих. До того ж Скабєєвій подобається, коли її хвалять у Кремлі.