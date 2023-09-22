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Вона їх притягує: мольфар побачив, чи влучать дрони у квартиру Симоньян

22 Вересня 2023, 17:24
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Симоньян дрони

Російська пропагандистка та телеведуча Маргарита Симоньян у кожній програмі згадує, як біля її квартири впали два безпілотники. Таролог Макс Гордєєв сказав, що у карт на це є відповідь із тонким гумором. Адже вони показали, що Симоньян є просто магнітом для дронів. У карт вона асоціюється з девʼяткою пентаклів, зазначив мольфар.

– Пентаклі – це такі кола, що символізують дрони. Тобто вона притягує до себе безпілотники. Є невелика ймовірність того, що вона може на них натрапити, – розʼяснив Макс Гордєєв.

Утім, тих, хто чекав стовідсоткової позитивної відповіді щодо влучання дронів у квартиру Симоньян, відповідь розчарує, додав таролог.

– Я скажу, шо біля неї. Можливо, її лякають, можливо, вона просто живе в тому місці, де дрони були чи будуть. Але я не бачу, що її чимось зачепить в цей момент, – сказав Гордєєв.

Раніше мольфар вже побачив страх, що зʼявився у Маргарити Симоньян. За його прогнозами, гроші, які прокремлівська пропагандистка отримує за свої послуги, не допоможуть їй вирішити проблеми зі здоров’ям.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Дрони Російська пропаганда
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