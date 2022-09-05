В лунном календаре на октябрь 2022 много благоприятных, нейтральных и неблагоприятных дней. Необходимо знать, какое число положительное, а какое — нет, чтобы лучше выстроить свои планы или отложить их.

Луна влияет на все живое на планете — как позитивно, так и негативно. Поэтому рекомендуем ознакомиться с лунным календарем на октябрь 2022. Второй месяц осени начнется с благоприятного дня.

Фазы Луны в октябре 2022

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1-8 октября — растущая Луна.

9 октября — полная Луна.

10-24 октября — убывающая Луна.

25 октября — новая Луна.

26-31 октября — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 октября

Благоприятный день, когда обостряется интуиция и разнообразные способности. Легко налаживаются контакты, а также романтические отношения.

Лунный астропрогноз на 2 октября

Плодотворная дата для деловой активности. Необходимо быть самоорганизованным и внимательным.

Лунный астропрогноз на 3 октября

Сложный день для общения. В этот период могут всплыть незаконченные дела, которые отнимут много сил. Лучше всего отправиться в поездку или путешествие.

Лунный астропрогноз на 4 октября

Неблагоприятная дата. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Сдерживайте в себе негативные эмоции.

Лунный астропрогноз на 5 октября

Благоприятный период для творчества и любви. В это время хорошо продвигаются любые дела и поставленные цели.

Лунный астропрогноз на 6 октября

Позитивный и энергетический день. Воплощение планов приведет к положительным результатам.

Лунный астропрогноз на 7 октября

В этот день лучше не выстраивать межличностные отношения. Повышена вероятность конфликтов, ссор и недопонимания.

Лунный астропрогноз на 8 октября

День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих людей.

Лунный астропрогноз на 9 октября

Хорош этот день для начинаний. Если есть предложения — озвучивайте их, большая вероятность, что они найдут отклик.

Лунный астропрогноз на 10 октября

День искушений. Постарайтесь не общаться с близкими — могут быть конфликты.

Лунный астропрогноз на 11 октября

Нейтральный период. Все находится в гармонии и равновесии. Чувствуете переизбыток сил — направьте на творчество или физическую активность.

Лунный астропрогноз на 12 октября

День радости, бытия и обретения внутренней свободы. Хороший период для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 13 октября

Неблагоприятная дата, в которую могут возникнуть неожиданные проблемы.

Лунный астропрогноз на 14 октября

В идеале — посвятить этот день себе и остаться дома. Негативный период для заключения брака и любых отношений.

Лунный астропрогноз на 15 октября

Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями.

Лунный астропрогноз на 16 октября

Лучше всего заняться творчеством или физической активностью. Полезна коллективная работа и разнообразные поездки.

Лунный астропрогноз на 17 октября

Этот день хорош для построения планов на будущее. Также полезно переосмыслить жизненный опыт.

Лунный астропрогноз на 18 октября

Противоречивая дата. Проявите осторожность и не начинайте новых дел.

Лунный астропрогноз на 19 октября

Нейтральный день. Постарайтесь не конфликтовать и не начинайте ничего нового. Положительный период для профилактики здоровья.

Лунный астропрогноз на 20 октября

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам.

Лунный астропрогноз на 21 октября

Сложный и критический период. Воздержитесь от активной деятельности. Посвятите день переосмыслению контактов, освободитесь от ненужных и посмотрите на жизнь трезвым взглядом.

Лунный астропрогноз на 22 октября

Потратьте время на решение старых дел. Полезно общение с представителями старшего поколения.

Лунный астропрогноз на 23 октября

Хороший день для покупок — как мелких, так и крупных.

Лунный астропрогноз на 24 октября

Неблагоприятная дата, в который могут проявится хронические заболевания, есть вероятность депрессивного состояния, травм и обманов.

Лунный астропрогноз на 25 октября

Нейтральный день. Лучше всего подвести итоги и завершить дела. Если хотите начать новый проект — перенесите его.

Лунный астропрогноз на 26 октября

Положительный период для начала цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку.

Лунный астропрогноз на 27 октября

День борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов даже между близкими людьми.

Лунный астропрогноз на 28 октября

Благоприятная дата для торговых операций и активных контактов.

Лунный астропрогноз на 29 октября

При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений, так как возрастает склонность к необоснованному риску.

Лунный астропрогноз на 30 октября

Не стоит пренебрегать собственными принципами. Проявите максимальную сознательность и постарайтесь избежать негативных влияний извне.

Лунный астропрогноз на 31 октября

Последний день месяца — благоприятный. Положительный период для романтических отношений и разнообразных контактов.