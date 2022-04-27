До февраля 2023 года россияне продолжат пребывать в состоянии неведения и маразма, слепо веря в то, что им предлагают пропагандистские СМИ. Однако после февраля россияне начнут просыпаться, уверена победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов, таролог Яна Пасынкова.

— У любого маразма есть свой срок годности. После февраля россияне начнут просыпаться. Мы ж не говорим, что они все отбитые наглухо на 100%. Есть единицы, которые более или менее соображают. Они начнут просыпаться, и в стране начнется внутренний коллапс, она будет разрываться. Она шита белыми нитками эта страна, там кусочек оторвали, там оторвали, а сверху же все видно. И вот она будет разрываться по этим швам. И самый важный враг России – это сама Россия.

С февраля 2023 года Россию ждут гражданские войны, это видно в раскладах. Пасынкова уверена, это не просто так: если вернуться в нумерологическую карту умеренности, то эта карта обозначает “санитарный” год.

— То есть, год чистки. Почему мы оплакиваем через год покойника? Почему психологи советуют, если мы с вами пережили в жизни какие-то потери, то в течении года не вступать в брак, если мы, например, развелись. Это такой сакральный срок, один год. В феврале началось для нас, и февраль станет для них очень плохим.