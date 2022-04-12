Война в Украине может закончится 10 июля 2022 года, убеждена астролог Мария Онищенко.
16 апреля будет соединение трех планет. Этот день будет символизировать чудо и будет очень благоприятен для Украины.
— То, к чему мы очень стремились, свершится таким образом, который никто даже не мог представить. Это будут события, которые все решат.
По прогнозам астролога, события в Украине будут разворачиваться в такой последовательности:
- 24 апреля – прекращение огня;
- 30 апреля – переговоры, которые наконец смогут поставить точку в войне;
- 16 мая – подписание Украиной какого-то документа.
Несмотря на то, что астрологическая дата завершения войны в Украине — 10 июля 2022 года, она может повториться через 2-2,5 года.
— По самому худшему сценарию это может быть, если за это время Украина как следует не подготовится и не защитит свои границы, — убеждена астролог.
На восстановление страны уйдет 5-7 лет, после этого ее ждет экономический и политический скачок. Украина выйдет на международный уровень как новое европейское государство с мощным политическим строем.