Война в Украине может закончится 10 июля 2022 года, убеждена астролог Мария Онищенко.

16 апреля будет соединение трех планет. Этот день будет символизировать чудо и будет очень благоприятен для Украины.

— То, к чему мы очень стремились, свершится таким образом, который никто даже не мог представить. Это будут события, которые все решат.

По прогнозам астролога, события в Украине будут разворачиваться в такой последовательности:

24 апреля – прекращение огня;

30 апреля – переговоры, которые наконец смогут поставить точку в войне;

16 мая – подписание Украиной какого-то документа.

Несмотря на то, что астрологическая дата завершения войны в Украине — 10 июля 2022 года, она может повториться через 2-2,5 года.

— По самому худшему сценарию это может быть, если за это время Украина как следует не подготовится и не защитит свои границы, — убеждена астролог.

На восстановление страны уйдет 5-7 лет, после этого ее ждет экономический и политический скачок. Украина выйдет на международный уровень как новое европейское государство с мощным политическим строем.