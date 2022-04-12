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Астрологія

Война закончится летом, но через 2 года может повториться: астролог назвала дату победы

12 апреля 2022, 15:20
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Война закончится летом, но через 2 года может повториться: астролог назвала дату победы
Источник: Depositphotos

Война в Украине может закончится 10 июля 2022 года, убеждена астролог Мария Онищенко.

16 апреля будет соединение трех планет. Этот день будет символизировать чудо и будет очень благоприятен для Украины.

— То, к чему мы очень стремились, свершится таким образом, который никто даже не мог представить. Это будут события, которые все решат.

По прогнозам астролога, события в Украине будут разворачиваться в такой последовательности:

  • 24 апреля – прекращение огня;
  • 30 апреля – переговоры, которые наконец смогут поставить точку в войне;
  • 16 мая – подписание Украиной какого-то документа.

Несмотря на то, что астрологическая дата завершения войны в Украине — 10 июля 2022 года, она может повториться через 2-2,5 года.

— По самому худшему сценарию это может быть, если за это время Украина как следует не подготовится и не защитит свои границы, — убеждена астролог.

На восстановление страны уйдет 5-7 лет, после этого ее ждет экономический и политический скачок. Украина выйдет на международный уровень как новое европейское государство с мощным политическим строем.

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Источник
Зірковий шлях
Теги
Війна в Україні , Владимир Путин
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