Солнечные и лунные затмения 2023 — даты

Затмение — редкое явление, которое можно наблюдать в небе всего несколько раз в году. В этот период одно космическое тело заслоняет собой свет, исходящий от другого.

Лунное и солнечное затмение влияет на все живое на Земле — это касается как растений и насекомых, так и животных и даже людей.

Впрочем, затмения привлекают к себе внимание не только из-за своего влияния, но и из-за красоты. Лучше быть готовым к таким событиям, чтобы успеть подготовиться и взять защиту для глаз, а также найти подходящее место для широкого обзора.

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Календарь затмений 2023 года поможет вам распланировать свое время.

Календарь затмений на 2023 год:

20 апреля — солнечное затмение;

5 мая — лунное затмение;

14 октября — солнечное затмение;

28 октября — лунное затмение.

Так, первое солнечное затмение произойдет уже в середине весны — 20 апреля. Оно будет гибридным — в одной точке Земли энтузиасты увидят полное затмение, а в другой — яркое кольцо вокруг Луны. Известно, что космическое событие продлится 76 секунд.

Следующее затмение — лунное. Оно приходится на 5 мая. Астрологи предупреждают, что период с 20 апреля по 5 мая может быть тяжелым для людей. Само затмение будет теневым — спутник Земли покажется энтузиастам не полностью. Для наблюдений отлично подойдет телескоп, но если будет хорошая погода — можно и невооруженным глазом.

Лето пройдет без космических происшествий возле Земли — следующее солнечное затмение приходится уже на осень — 14 октября. Оно будет полным, хотя понаблюдать за ним смогут не все. Это будет похоже на яркое кольцо на поверхности темного круга. Скорее всего, из Украины насладиться картиной не получится.

Последнее затмение приходится на 28 октября — полутеневое лунное. За ним можно будет наблюдать из Украины с 19:33. Само явление продлится недолго, так что стоит заранее подготовиться.

Впрочем, 2023 год и без затмений будет необычным для всего мира. Астрологи и предсказатели уверяют, что произойдет смещение Земли по своей орбите. На фоне этого возможен даже хаос. Предсказания Ванги на 2023 год — читайте на Фактах ICTV.