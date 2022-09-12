В октябре 2022 года магнитных бурь практически не будет. Исключение — несколько чисел, когда метеозависимым людям стоит поберечь себя, однако солнечные вспышки будут слабой интенсивности.

Во второй месяц осени безопасный промежуток будет практически все время, кроме 1, 29 и 30 октября.

Даты магнитных бурь в октябре 2022

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С 2 по 28 число магнитных бурь не ожидается.

1 октября солнечная вспышка будет слабой интенсивности. Возможно, что она скажется на физическом самочувствии.

Вторая магнитная буря ожидается 29 октября. Она будет слабой. Рекомендуется следить за своим эмоциональным состоянием.

Последняя солнечная вспышка в октябре 2022 ожидается 30 числа. Буря также будет слабой интенсивности.

Как видим, второй месяц осени пройдет спокойно.

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь в октябре 2022