Первый месяц зимы сулит немало удачных шансов многим представителям зодиакальных созвездий, утверждает ясновидящий из Азербайджана, дважды победитель и судья проекта Битва экстрасенсов, постоянный эксперт программы Следствие ведут экстрасенсы Хаял Алекперов.

Как распорядиться возможностями, которые посылает нам судьба, и не упустить свою удачу? Читайте в гороскопе на декабрь 2022 от ясновидящего.

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Овны

Начало зимы для Овнов — время внутренних перемен. Представители знака смогут по-новому посмотреть на многие обстоятельства в своей жизни. При этом звезды советуют быть внимательнее к новым людям, которых вы встретите на своем пути. Скорее всего, они поспособствуют вашему успеху.

Тельцы

Декабрь сулит Тельцам новые перспективы в профессиональной сфере деятельности. Скорее всего, вы сможете взяться за те начинания и проекты, о которых давно мечтали. В делах любовных возможны трудности в плане общения с партнером. Чтобы избежать ссор и разногласий, старайтесь чаще говорить по душам с любимым человеком и не умалчивайте своих обид.

Близнецы

В этом месяце Близнецы столкнутся с некоторыми преградами на своем пути. Скорее всего, начинания, за которые возьмутся представители знака, придется откладывать из-за разного рода неудачных обстоятельств.

Но это не значит, что нужно сидеть без дела и плыть по течению. Именно ваши настойчивость и целеустремленность — заветный ключ к успеху.

Раки

В декабре Ракам нужно быть внимательнее к информации, которая к ним поступает. Есть большая вероятность принять ложь за правду. Особенно стоит с осторожностью реагировать на слова людей, которые недавно появились в вашей жизни.

В конце месяца звезды советуют обратить внимание на свое здоровье — возможно обострение хронических недугов.

Львы

Львы в этом месяце могут покорить любые вершины. Главное при этом — не отвлекаться на второстепенные дела и задачи. Постарайтесь четко выстроить план действий, и первыми пунктами отметьте основные цели.

В середине месяца звезды сулят перспективные знакомства. На вашем пути появятся люди, которые подтолкнут вас к позитивным переменам.

Девы

В этот период звезды сулят Девам смену обстановки. Новые обстоятельства не только позволят морально переключиться, но и подарят дополнительную порцию вдохновения.

Главное — не сопротивляться происходящему, а научиться получать от него пользу. В сфере личных отношений Девы смогут насладиться гармонией. Самое время обсудить совместные планы с любимым человеком.

Весы

В декабре расположение небесных тел обещает Весам новые перспективы. Скорее всего, представители знака смогут достичь тех целей, о которых раньше думали, но не решались покорить.

Совет звезд при этом: больше прислушиваться к своей интуиции, и меньше — к пессимистическим прогнозам окружающих. Помните, что все в ваших руках!

Скорпионы

В декабре Скорпионы могут чересчур увлечься самокритикой и внутренними разбирательствами с самим собой. Скорее всего, акцентируя внимание на былых ошибках и промахах, вы рискуете упустить немало удачных возможностей. А потому звезды советуют простить себе собственные промахи и чаще себя хвалить, пусть даже для этого вы не видите повода.

В этот период мир, как никогда, будет отражать ваш внутренний посыл. И если вы научитесь воспринимать себя удачливым человеком — так и будет!

Стрельцы

Этот месяц сулит Стрельцам удачу в решении финансовых вопросов. Даже те начинания, на которые представители не делали никаких ставок, могут принести неплохую прибыль.

Главное при этом — держаться подальше от людей, в чьих намерениях вы не уверены.

В сфере личных отношений возможны ссоры с любимым человеком. Совет звезд — быть сдержаннее в плане критики. Сейчас любое необдуманное слово может спровоцировать конфликт.

Козероги

Начало декабря порадует Козерогов приятными новостями в сфере карьеры. Скорее всего, ваши давние старания принесут должную отдачу. Вполне возможно повышение по службе или получение тех привилегий, о которых вы давно мечтали.

В середине месяца одиноким сердцам звезды сулят романтические знакомства. У вас есть все шансы встретить свою любовь.

Водолеи

В этот период главной преградой на пути к успеху Водолеев могут стать их внутренние сомнения. Долго взвешивая за и против, вы рискуете упустить удачный момент, а потому старайтесь быть решительнее.

В сложных ситуациях не стесняйтесь обратиться за советом к близким людям. Именно это поможет вам избежать многих ошибок.

Рыбы

Декабрь сулит Рыбам немало удачных случайностей и невероятных совпадений. Скорее всего, представители знака смогут решить даже те вопросы, на которые успели махнуть рукой, посчитав их безнадежным начинанием.

В сфере личных отношений семейным Рыбам звезды обещают идиллию. Вы легко сможете уладить давние споры с любимым человеком. Главное — сделать первый шаг.