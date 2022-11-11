Что нельзя делать незамужним девушкам — приметы

С давних времен наши предки обращали внимание на многие бытовые мелочи, которые и сформировали современные приметы и суеверия.

Множество примет посвящены свадьбе, особенно незамужним девушкам. Наши предки верили, что есть вещи, которые незамужней девушке нельзя делать, чтобы успешно выйти замуж.

Что нельзя делать незамужней девушке и какие вещи могут отпугнуть свадьбу — далее в материале Фактов ICTV.

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Приметы для незамужних девушек

Существует много примет, связанных с любовью и замужеством. Поэтому девушкам, которые еще не встретили любовь, стоит знать, что можно делать, а что нет.

Нельзя передавать вещи через порог, по примете, это может обеспечить девушке жизнь старой девы.

Чтобы быстрее выйти замуж, девушка должна мести пол по направлению к окну или столу, но от дверей. Кроме того, нельзя обметать незамужнюю, это отпугнет счастливый брак.

Молодым девушкам нельзя делать прическу при посторонних и приглашать кого-то в гости, когда дома беспорядок. Это может замедлить судьбоносную встречу с будущим мужем.

Не стоит носить кольцо на безымянном пальце до замужества — это отгонит потенциальных женихов. Также очень плохая примета — примерять чужое свадебное платье или фату. Эти приметы распространяются как на молодых девушек, так и на маленьких девочек.

Кроме того, девушке не рекомендовано носить одежду, сшитую из свадебного платья. Например, юбку или кофточку, что шили из старого платья невесты.

Чтобы успешно выйти замуж, девушка не должна сидеть на столе, подоконнике или на углах. Также нельзя есть, сидя на пороге.

Если в семье две дочери, то сначала жениться должна старшая. Если меньшая выйдет замуж раньше, старшая сестра останется в девках.

В христианской вере тоже есть определенные приметы на эту тему. Считается, что девушка должна соблюдать Великий пост, ведь согласно древним приметам, несоблюдение этого правила отталкивает серьезных мужчин.

Какие приметы ускоряют бракосочетание

Согласно народной примете, девушка, участвующая в свадебной суете (помогающая невесте с прической, платьем), может готовиться к собственному замужеству, ведь в ближайшее время ей сделают предложение.

Незамужняя девушка, танцующая на свадьбе с чужим женихом, также привлекает удачу и скоро выйдет замуж. Кроме того, если на чужой свадьбе девушку случайно обливают шампанским, то она тоже в ближайшее время станет женой.

Если женщине приснились умершие родственники, она в ближайшее время выйдет замуж.

Еще одна интересная примета: когда друзья дарят девушке кактусы, они привлекают в ее жизнь новую любовь.

Верить суевериям или нет — личное дело каждого, однако эти приметы передают из поколения в поколение уже много лет.