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Эта история надолго: мольфар раскрыл, готовится ли Россия к длительной войне

20 октября 2023, 15:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Війна в Україні

Конфликт Украины и России будет дольше, чем открытая война. Мольфар Макс Гордеев в эфире Ранку у великому місті рассказал, готовится ли Россия к длительной войне.

Расклад карт показал, что это вопрос не совсем о войне, и ее конец не значит завершение всех событий.

— Здесь скорее о конфликте. Даже если война закончится, то конфликт — нет. Карты в этом вопросе не могут отличить одно от другого. Конфликт — это когда мы будем враждовать с РФ словесно. В целом, эта история надолго, — отмечает мольфар.

Гордеев добавил, что если вопрос только о войне, то насчет затяжной битвы он не уверен.

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— Я вижу своеобразные этапы, и мы четко показываем, что наша независимость будет набирать все больше оборотов, — отметил мольфар.

Ранее мольфар раскрыл, сколько еще будет длиться война. Он отметил, что есть ключевые проблемы, которые мешают этому закончиться. Есть персона, которая заинтересована в продолжении войны — и это на фоне усталости воинов.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине
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