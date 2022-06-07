Полнолуние – достаточно опасный период, когда эмоции бьют через край и мешают сделать правильный выбор. А потому стоит быть осторожнее с принятием важных решений, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21-го сезона Битвы экстрасенсов на СТБ Жаля Алекперова.

При этом полнолуние может подарить прилив сил и энергии, успехи в творчестве и новые возможности, которые может открыть перед нами мир.

Эксклюзивно для Фактов ICTV Жаля Алекперова подготовила подробный гороскоп на полнолуние 14 июня для всех знаков зодиака.

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Овны

В этот период Овнам стоит остерегаться спонтанных покупок и быть осторожнее с денежными инвестициями. Есть большая вероятность, что ваши траты будут вовсе неоправданными. Зато в сфере личных отношений семейным представителям знака полнолуние сулит позитивные перемены – страсть между вами и любимым человеком разгорится с новой силой.

Тельцы

В период полнолуния Тельцам стоит быть более внимательными к рутинным делам. Есть большая вероятность, что из-за рассеянности вы можете упустить немало важных моментов, чем навредите себе. Зато ваша сильная сторона — в генерации идей. Вдохновение часто будет радовать вас своими визитами.

Близнецы

Не стоит торопиться с выводами о тех обстоятельствах, которые кажутся вам неудачными. Скорее всего, если посмотреть на ситуацию под другим углом, вы сможете отыскать в ней немало удачных для себя шансов.

Раки

Звезды сулят удачу в финансовых вопросах. Есть большая вероятность, что вы получите нежданную прибыль. А вот к собственному здоровью стоит быть внимательнее – возможны обострения хронических заболеваний.

Львы

Полнолуние сулит Львам прилив сил. У представителей знака появится масса энергии для того, чтобы воплотить в реальность свои планы. Но при этом стоит правильно выстраивать приоритеты. Помните, что взявшись одновременно за множество дел, вы можете не достичь успеха ни в одном из них.

Девы

В этот период Девам будет сопутствовать удача в решении давних трудностей. Те вопросы, с которыми вы подолгу не могли справиться, сейчас будут идти как по маслу. Главное при этом – не бояться сделать первый шаг в нужном направлении.

Весы

Полнолуние для Весов – время внутренних перемен. Представители знака смогут открыть в себе новые грани и скрытые таланты. Совет звезд – не останавливаться только на идеях, а браться за их реализацию.

Скорпионы

В этот период Скорпионам стоит быть осторожнее с новыми знакомствами. Не следует полагаться на тех, в ком вы не уверенны на все сто. Есть большая вероятность попасть впросак из-за ненадежных людей.

Стрельцы

Полнолуние для Стрельцов – время новых свершений. Сейчас на пути представителей знака появятся люди, которые могут стать надежными союзниками в их начинаниях. Не упустите такое знакомство!

Козероги

Этот период для представителей знака – удачное время, чтобы заняться творчеством. Муза будет радовать Козерогов своими частыми визитами. Не игнорируйте ее присутствие!

Водолеи

Полнолуние для Водолеев – прекрасная возможность, чтобы избавиться от вредных привычек и балласта в их жизни. Сейчас ваша сила воли будет на максимуме.

Рыбы

В этот период у Рыб есть все шансы уладить давние конфликты в отношениях с любимым человеком. Эмоции, которым представители знака редко дают волю, сейчас могут проявиться в полной мере, что позволит прояснить спорные ситуации и лучше понять друг друга.